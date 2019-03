SITAM acusa ‘Pingo Doce’ de não respeitar os horários dos trabalhadores

A Direcção do SITAM - Sindicato dos Trabalhadores de Escritório, Comércio e Serviços da RAM - solicitou a intervenção dos Serviços de Inspecção “junto da Empresa ‘Pingo Doce’, no Centro Comercial Anadia”, por razões relacionadas com o horário de trabalho dos funcionários.

Diz este Sindicato que nesta loja, “a anarquia em matéria de horário de trabalho é confrangedora, não havendo o menor respeito pelo cumprimento do horário de trabalho”, e que o horário afixado na parede que é entregue na Direcção Regional do Trabalho é “apenas para fazer de quadro ou para dizer que existe”, acusa o Sindicato, referindo que, na prática, as coisas não funcionam como manda a lei, sendo os trabalhadores obrigados a “assinar cartas à pressa e à força” quando surge a inspecção, alegando “trocas” com os colegas.

O Sindicato fala, por isso, em “pouca ou nenhuma vergonha do costume”, estando a empresa “feliz porque o abuso e a prepotência são exercidos sem qualquer punição” e reafirma a necessidade de “por ordem e disciplina nesta matéria e nesta loja”, respeitando a “dignidade dos trabalhadores”.