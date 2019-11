Sindicato Democrático dos Professores da Madeira reúne com secretário

Na sequência da tomada de posse do novo Governo Regional e perante o início de uma nova Legislatura, a direcção do Sindicato Democrático dos Professores da Madeira (SDPM) solicitou uma audiência ao secretário regional de Educação Ciência e Tecnologia, no sentido de abordar “algumas das suas preocupações, bem como, algumas propostas que gostaria de ver discutidas e reflectidas em lei”.

São exemplos destas reivindicações dos professores: a abolição das quotas de acesso aos 5.º e 7.º escalões da carreira docente, a redução da componente lectiva por idade e tempo de serviço ou a aposentação antecipada e pré-reforma.

A referida reunião decorre hoje (dia 20 de Novembro), pelas 15h30, na Secretaria Regional de Educação, no Funchal.

Paralelamente, o SDPM já solicitou audiência aos diversos partidos com representação parlamentar na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, com que deverá reunir até à próxima semana.