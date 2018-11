Sete voos cancelados no Aeroporto da Madeira

A má visibilidade que afecta o extremo Leste da ilha da Madeira, esta segunda-feira (dia 26 de Novembro), já obrigou a sete cancelamentos (entre partida e chegadas) no Aeroporto Internacional da Madeira Cristiano Ronaldo.

Outras seis aeronaves que tentaram pousar em solo madeirense foram obrigadas a divergir, três das quais para o Porto Santo.

De acordo com o ‘site’ da ANA, o Aeroporto previa para hoje 50 chegadas e partidas de aeronaves.

De notar ainda, que a Madeira está hoje sob aviso amarelo devido à chuva forte que se fará sentir em todo o arquipélago, abrangendo as regiões montanhosas, as costas Norte e sul e a ilha do Porto Santo.

As previsões são do Instituto Português do Mar e da Atmosfera que coloca assim a Região no ‘amarelo, até à meia-noite.