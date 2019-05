Sete dos 22 pavilhões do Parque Empresarial da Camacha já foram vendidos

Sete dos 22 pavilhões existentes no Parque Empresarial da Camacha foram já vendidos às respectivas empresas, estando actualmente em curso a instalação de mais seis pavilhões, todos já sinalizados com intenção de compra, a serem entregues até Setembro.

Revelações feitas esta tarde pelo vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, durante a visita às instalações da carpintaria ‘Medida Secreta’, no âmbito do roteiro ‘Empresas com Proximidade’.

A ida do ‘Vice’ de Miguel Albuquerque serve não apenas para sentir ‘o pulsar’ destas empresas, mas também para avaliar a dinâmica dos parques empresariais.

No caso do Parque Empresarial da Camacha, “um bom exemplo” pela “muita procura”, Pedro Calado fez saber que “dos 22 pavilhões instalados, sete foram comprados pelas empresas instaladas”, um dos quais aquele que acabara de visitar. Adiantou que estão já a serem construídos “mais seis [pavilhões] que vão ser entregues até Setembro”, todos já sinalizados com intenção de compra “o que prova a dinâmica que estes parques empresariais têm tido”, destacou.

A carpintaria hoje visitada era uma empresa que estava no centro do Funchal, que entretanto apostou na modernização do processo de fabrico, investindo cerca de um milhão de euros em equipamentos, por ter enfrentado dificuldade em arranjar mão-de-obra na área da carpintaria. “Trabalha hoje praticamente só no ramo da imobiliária e da hotelaria”, equipando não só novos edifícios, mas também na recuperação e na modernização de unidades hoteleiras.