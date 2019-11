SESARAM participou na conferência ‘SNS no Feminino’ em Lisboa

Decorreu no passado dia 22 de Novembro, no Auditório do Edifício-sede da Polícia Judiciária, em Lisboa, a conferência ‘SNS no Feminino’, integrada na 13.ª edição do Prémio de Boas Práticas em Saúde. O SESARAM esteve presente na iniciativa, através da participação da Presidente do Conselho de Administração do SESARAM, Rafaela Fernandes, da médica Anestesista, Regina Rodrigues, e da Administradora Hospitalar, Isabel Pita (responsável pelo Planeamento Estratégico, Controlo de Gestão e Estatística do SESARAM).

‘Saúde no Feminino’ tratou-se de um espaço de partilha e discussão sobre as mulheres, gestoras e líderes na área saúde, procurando saber o que as distingue e como alcançaram o sucesso.

A realização desta conferência tem como principal objectivo dar a conhecer as boas práticas, com vista a replicar as mais-valias para o bom desempenho do Sistema de Saúde.

Esta iniciativa é organizada pela APDH, Direcção-Geral da Saúde, Administração Central do Sistema de Saúde e as cinco Administrações Regionais de Saúde, com a colaboração especial das Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores.