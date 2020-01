SESARAM homenageou médico pneumologista Ricardo Crawford Nascimento

Foi perante um auditório repleto de pessoas que o Serviço de Saúde da Região (SESARAM) prestou, esta manhã, homenagem ao médico pneumologista Ricardo Crawford Nascimento, que se aposentou no passado dia 17 de Janeiro.

Ricardo Crawford Nascimento começou a trabalhar na saúde regional a 1 de Março de 1978. Em 1982 regressou ao continente, nomeadamente ao Hospital Santa Maria, onde realizou a especialidade em Pneumologia. Em 1988, meses depois de regressar à Madeira, começou a formar o Serviço de Pneumologia, inicialmente nas instalações do Sanatório e, em 1991, no Hospital dos Marmeleiro, onde ainda hoje se mantém. Especialista graduado sénior desde 1998, em Julho de 1999 foi nomeado director do Serviço de Pneumologia do SESARAM. Em 2005 passou a ser o representante da Região (coordenador regional) no Programa Nacional para a Tuberculose e, desde 2009 tornou-se responsável pelo Centro Dr. Agostinho Cardoso.

Organizou o 1.º Congresso de Pneumologia da Madeira em 1999 e voltou a fazê-lo nas restantes 4 edições: 2001, 2003, 2005 e 2007.

Com a aposentação, deixa o trabalho hospitalar após 42 anos que esta manhã foram enaltecidos pelos seus pares e colegas de trabalho. Na homenagem onde estiveram também presentes o Secretário Regional da Saúde, Pedro Ramos, a presidente do Conselho de Administração do SESARAM, Rafaela Fernandes, o Presidente do IASAÚDE, Herberto Jesus, entre outros, foi entregue ao médico uma placa onde está inscrita uma menção de agradecimento e reconhecimento “pelo profissionalismo e dedicação ao Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira”.