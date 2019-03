SESARAM desactiva Consulta Aberta em quatro centros de saúde

O Serviço de Saúde da RAM informa que a Consulta Aberta (consulta complementar) integrada no Plano de Contingência do Inverno, acaba de ser desactivada nos Centros de Saúde de Santo António, do Bom Jesus, Nazaré e de Câmara de Lobos, fruto da fraca afluência registada nos últimos dias.

Segundo nota do SESARAM, os utentes inscritos nestes Centros de Saúde, que necessitem de atendimento pouco ou nada urgente, devem recorrer às consultas não programadas com o seu médico de família e/ou às consultas de recurso disponíveis.

Por seu turno, a consulta aberta no Caniço que surge no sentido de reforçar a resposta do Serviço de Saúde da RAM neste Concelho, por forma a responder às necessidades da população, manter-se-á activa entre as 15h e as 20 horas, de segunda a sexta e das ao sábado, das 9h às 13 horas.

A mesma nota adianta que, uma vez esgotadas as várias possibilidades de atendimento disponíveis, os utentes residentes fora do Funchal têm ainda a possibilidade de recorrer aos Centros de Saúde com Serviço de Atendimento Urgente, nomeadamente:

Serviços de Atendimento Urgente com funcionamento 24h

Centro de Saúde dos Prazeres

Centro de Saúde de Machico

Centro de Saúde de São Vicente

Centro de Saúde do Porto Santo

Serviços de Atendimento Urgente com funcionamento inferior a 24h

Centro de Saúde de Câmara Lobos - Dias úteis das 16h às 23h e Fins-de-semana e Feriados: das 9h às 23h

Centro de Saúde do Porto Moniz - Dias úteis: das 8h às 20h

Centro de Saúde da Ribeira Brava - Todos os dias das 8h às 23h

Centro de Saúde de Santana - Todos os dias: das 8h às 22h