SESARAM cria Núcleo de Apoio à Criança e Jovem em risco

O Serviço de Saúde da RAM, conta, formalmente, com um Núcleo Hospitalar de Apoio à Criança e ao Jovem em Risco. A apresentação foi feita, hoje, 14 de Dezembro no âmbito das jornadas dinamizadas pelo Serviço Social do Serviço de Saúde da RAM dedicada a este tema e contou com a presença do secretário regional da Saúde, Pedro Ramos.

O Núcleo Hospitalar de Apoio à Criança e ao Jovem em Risco do SESARAM é composta por uma médica pediatra, Cristina Freitas, (coordenadora), uma enfermeira, Micaela Pestana, uma Assistente Social, Rita Caldeira, e uma Psicóloga, Teresa Nóbrega.

Este núcleo tem como principal objetivo acompanhar, sinalizar e referenciar crianças e menores em situação de vulnerabilidade social. Este trabalho é feito em articulação com as entidades locais, nomeadamente as comissões de protecção menores.

Na apresentação do núcleo, o secretário regional da Saúde destacou a importância da criação destes grupos profissionais multidisciplinares e lembrou que “as crianças são sujeitos de direitos e esses direitos têm de estar protegidos desde o nascimento”.