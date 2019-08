Serviço de Saúde da Madeira pode obrigar a 416 horas extra anuais

Bom dia ilustres leitoras e leitores. O SESARAM pode obrigar a 416 horas extra anuais. Este é o tema que faz manchete no DIÁRIO desta quinta-feira, tudo porque um novo Estatuto gera dúvidas. Confrontado com o facto, o Serviço Regional de Saúde garante que só quer assegurar as urgências e pagar melhor o trabalho suplementar.

Da Saúde para o Arraial do Monte, saiba que a grande festa em honra à padroeira do Funchal contará este ano com 36 barracas. As novenas começaram e já mexem com os negócios montados no Largo da Fonte, mas a memória da tragédia de há dois anos ainda paira no local.

Já pela Ilha Dourada há novidades depois do Governo Regional ter decidido criar a marca ‘Porto Santo’. O novo dístico será apresentado em breve, isto numa altura em que o nome da cidade motiva um desafio. Ainda aqui ao lado, há festas que animam o areal.

Na área política, fique a saber que a lista do PS-Madeira é composta em 47% por mulheres. Há 11 independentes nos primeiros 30 candidatos, 15 nomes do Funchal entre os efectivos e um misto de “experiência política, domínio técnico e caras novas”.

Por fim, merece destaque de primeira capa o facto das famílias ganharem mais no Funchal. Numa Região com diversas disparidades, estudo do INE revela que os rendimentos brutos na capital madeirense superam o total combinado dos outros dez concelhos

Tenha uma excelente quinta-feira e boas leituras com o seu DIÁRIO.