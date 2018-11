Seminário ‘Locais de Trabalho Seguros e Saudáveis’ visa promover uma cultura de prevenção de riscos

O Governo Regional, através da Direcção Regional do Trabalho e da Acção Inspectora, dinamiza amanhã, através da realização de um seminário, a campanha ‘Locais de Trabalho Seguros e Saudáveis’, dedicada ao tema ‘Gerir as substâncias perigosas’, organizada pela Agência Europeia para a Segurança e a Saúde no Trabalho (EU-OSHA).

A secretária regional da Inclusão e Assuntos Sociais, Rita Andrade, vai estar presente na iniciativa que se realiza, pelas 9h15, na abertura do Seminário que decorrerá no auditório do Centro de Estudos de História do Atlântico, no Funchal.

O principal objectivo desta campanha é sensibilizar para os riscos devidos às substâncias perigosas nos locais de trabalho e promover uma cultura de prevenção de riscos.

A exposição a substâncias perigosas no local de trabalho é um dos grandes problemas em matéria de segurança e saúde no trabalho, pelo que importa implementar medidas que possam eliminar ou reduzir a exposição a estas, de modo a proteger os trabalhadores de vários tipos de acidentes e beneficiar as empresas através do aumento da produtividade e diminuição de baixas por doença.

Nesta campanha, tal como nas anteriores, são convidados a participar organizações de todas as dimensões e sectores, pessoas individuais à escala local, nacional e europeia, e está aberta a todos os empregadores dos sectores público e privado; aos quadros dirigentes, supervisores e trabalhadores; aos sindicatos e representantes na área da segurança; profissionais de segurança e saúde no trabalho e de recursos humanos; organizações patronais e profissionais; e a todos os que se dedicam à melhoria da segurança e da saúde nos locais de trabalho.