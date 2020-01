Segurança Social garante que tudo está a ser feito para publicar listas dos devedores

O Instituto de Segurança Social da Madeira (ISSM, IP-RAM) informou há pouco, por meio de um comunicados, que estão a ser desenvolvidas todas as diligências necessárias à publicação das listas dos devedores à segurança social com processos de execução fiscal activos. A resposta surge na sequência da iniciativa realizada esta manhã pelo JPP que pedia mais transparência daquele organismo O ISSM explica que a publicação da referida lista “requer a definição de um conjunto de atributos que dependem de articulação com o Instituto de Informática, I.P., organismo que está integrado na administração indirecta do Estado, com quem já têm sido mantidos diversos contactos por forma a agilizar a publicação em apreço”.

“Da parte do ISSM, IP-RAM, tudo será feito para que esta e outras medidas de transparência, obrigatórias ou não, sejam disponibilizadas no mais curto espaço de tempo possível, tentando ultrapassar os constrangimentos decorrentes da subordinação a estas ferramentas fornecidas pelos organismos da Segurança Social integrados na administração do Estado”, acrescenta ainda o comunicado assinado pela presidente do Instituto, Micaela Fonseca de Freitas.