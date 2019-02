Segurança reforçada no hospital do Funchal

Bom dia caros leitores e leitoras. A manchete do DIÁRIO desta quinta-feira adianta que a segurança do Centro Hospitalar do Funchal será reforçada.

Serão assim instaladas brevemente 60 câmaras digitais de videovigilância no Hospital Dr. Nélio Mendonça e os acessos aos serviços de internamento vão ser vedados, com prioridade para o de Obstetrícia. A tentativa de rapto de um bebé numa unidade do Porto funcionou como sinal de alarme.

Em pleno Dia dos Namorados saiba também que o abuso psicológico domina as queixas de casais de namorados. O estudo de uma professora da Universidade da Madeira revela que 26% dos 247 alunos inquiridos sofreram agressões físicas no namoro, em 2018.

No cômputo cultural, saiba igualmente nesta edição que os Xutos e Pontapés vêm até à Praça do Povo, a 1 de Maio, com a banda de rock a dar o primeiro concerto na Região após a morte do guitarrista Zé Pedro.

‘Governo Regional diz que não tem calote com Casa da Madeira de Coimbra’ e Pedro Proença garante que “nunca disse que a atitude do Nacional foi intencional” são as restantes chamadas de primeira capa do DIÁRIO desta quinta-feira numa edição repleta de informação ao longo de 40 páginas.

