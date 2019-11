Segundo dia do 45.º Congresso da APAVT com muito para debater

O 45. Congresso da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT) terá hoje o segundo dia de trabalhos, na prática meio dia de apresentação de ideias e debates, uma vez que a parte da tarde está reservada a uma parte lúdica do programa.

Assim, daqui a pouco começam os trabalhos com o destaque a Augusto Mateus, ex-ministro das Finanças, que irá falar sobre as opções estratégicas do turismo, mais precisamente do “Sucesso fantástico; Nova legislatura; Que estratégia para o país turístico?”.

Acompanhe as notícias do congresso em turismo.dnoticias.pt.