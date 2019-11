Secretário Teófilo Cunha visitou navio-escola alemão

O secretário regional de Mar e Pescas visitou esta segunda-feira, 16 de Novembro, o navio-escola alemão Alexander Von Humboldt II, que deixa amanhã o porto do Funchal rumo a Canárias. Teófilo Cunha foi recebido pelo comandante Thomas Jung, formado em estudos náuticos pelo Instituto de Simulação Marítima de Bremen.

Construído no estaleiro Brenn und Verformtechnik em Bremen, na Alemanha, o Alexander Von Humboldt II foi lançado à água em 2011 e graças à Deutsche Stiftung Sail Training, conta com um programa de actividades de formação marítima e experiências de mar destinado a pessoas dos 14 aos 75 anos.

As actividades para os jovens dos 15 aos 25 anos, focam-se no ensino de técnicas tradicionais de navegação à vela. Tal como no navio escola Sagres, o programa desafia os participantes a navegar à antiga e com todo o tipo de condições meteorológicas.

O navio tem 57 metros de comprimento, cerca de 37 metros de altura e três mastros com 24 velas. Dispõe de um motor com 750 cavalos, uma tripulação permanente de 24 elementos e capacidade para acolher 55 formandos.

A embarcação chama-se Alexander Von Humboldt em homenagem ao geógrafo, naturalista e explorador da Prússia, atual Alemanha. O navegador viveu nos séculos XVIII e XIX e fez várias viagens científicas sobretudo pelas Américas Central e do Sul e Ásia Central.