Secretário da Economia parabeniza Bordal pela conquista do Prémio Mercúrio 2019

O secretário regional da Economia, Rui Barreto, expressou, em nome do Governo Regional, votos de parabéns à empresa Bordal – Bordados da Madeira, pela conquista do Prémio Mercúrio 2019 na categoria Economia Digital.

“A Bordal é, hoje, um exemplo da excelência, do trabalho e do desenvolvimento tecnológico das empresas madeirenses, mostrando que, na era digital em que vivemos, é possível implementar processos de modernização e inovação sem perder a tradição”, escreveu Rui Barreto, em carta endereçada à administração da empresa madeirense.

Barreto desejou ainda, “quer à Bordal, quer a todas as empresas madeirenses, que muitos outros êxitos se sucedam”. O Governo, em particular a Secretaria Regional da Economia, acrescentou Rui Barreto, “quer-se um facilitador, um instrumento ao serviço das empresas e dos trabalhadores, permitindo-lhes que criem condições para que haja investimento e com esse investimento, mais riqueza, mais postos de trabalho, mais dinâmica e mais reconhecimento nacional e internacional e assim, mais qualidade de vida para as nossas comunidades”.

Em síntese, afirma ser objectivo do Governo Regional “relevar e dar a conhecer os melhores exemplos do sector empresarial regional, servindo essa estratégia para motivar os restantes empresários e os trabalhadores”.

Recorde-se que a Bordal-Bordados da Madeira foi a vencedora do Prémio Mercúrio 2019 na categoria de Economia Digital, sendo a primeira e única empresa madeirense galardoada com este prémio, que tem o alto patrocínio do Presidente da República.

A gala realizou-se, no passado dia 25 de Novembro, no Cinema São Jorge, em Lisboa, e deu a conhecer os vencedores das diferentes categorias.