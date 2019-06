Secretaria do Turismo diz que RTP-M comunicou que a transmissão não seria possível a menos de 24 horas do evento

Relativamente à notícia de que a RTP-Madeira foi obrigada a cancelar a transmissão em directo do concerto dos ‘600 anos, 600 músicos’ que decorreu esta noite no Estádio dos Barreiros, devido ao projecto de luz do mesmo, a Secretaria Regional do Turismo e Cultura esclarece, sob a forma de comunicado, que apenas na quinta-feira, “no fim do ensaio geral e a menos de 24 horas do evento, a RTP-Madeira comunicou que a transmissão do espectáculo, conforme previsto, não seria possível, em função da luz afecta ao evento”. A secretaria refere que a RTP-M acompanhou os ensaios e todos os preparativos feitos e que “alterar toda a logística de um espectáculo que vinha sendo preparado ao longo dos últimos meses era técnica e humanamente impossível, assim como poderia afectar o próprio resultado do mesmo, prejudicando, dessa forma, todos os envolvidos e, principalmente, a performance dos artistas”, justifica assim a situação lamentando “a situação, assim como a impossibilidade desta transmissão a quem não teve a oportunidade de acompanhar este grande evento, no local.”, um espectáculo que recorda ter sido “inédito e absolutamente inovador”.