Savoy Residence inaugurado amanhã no Funchal com a presença de Miguel Albuquerque

É mais um investimento da AFA Imobiliária que passa a estar disponível à população. O Savoy Residence é inaugurado esta sexta-feira, 29 de Novembro, às 17h30, e oferece mais um investimento inovador na Região sob o conceito exclusivo do Savoy Signature.

Situado na Rua Papa João Paulo II, no Funchal, o novo empreendimento é composto por 21 apartamentos, em condomínio fechado, com tipologias de T1 a T4 numa área bruta de construção de 3000 m2. O estacionamento é assegurado por 40 lugares cobertos e 10 lugares exteriores para visitas, sendo cada apartamento dotado de, pelo menos, dois lugares de estacionamento em box individualizada.

Pautado por luxo, design, conforto e qualidade, a inovação é uma das apostas, sobretudo no controlo de iluminação, de estores e programação de horários através de tecnologia domótica. Para os mais novos, há um parque infantil que vem complementar a oferta da propriedade.

Segundo o promotor, o compromisso ambiental está reflectido nos 968 m2 de áreas ajardinadas comuns, no sistema de aquecimento de água através de painel solar e na própria arquitetura dos apartamentos direccionados a sul que permite a entrada de luz natural.

“Este é um projecto onde todos os detalhes foram pensados e a escolha de materiais privilegiou a alta qualidade. Este empreendimento representa, acima de tudo, uma forma de estar na vida, que associa a exclusividade e sofisticação à comodidade e funcionalidade”, afirma o promotor através de comunicado, destacando o “design contemporâneo, os materiais e os acabamentos que consubstanciam a qualidade de vida e bem-estar dos proprietários mais exigentes, fundindo-se as componentes prática, funcional e estética com a qualidade na construção, ADN das construtoras do Grupo AFA”.

O conceito do Savoy Residence é “muito mais do que uma habitação”, na medida em que é a “possibilidade de uma vivência sublime, podendo usufruir das vantagens do cartão Savoy Resident que dá acesso ao hotel Gardens, ao respetivo ginásio e piscina, assim como a outros benefícios das restantes unidades hoteleiras e de restauração da coleção Savoy Signature”, refere a mesma nota.

O projecto de arquitectura do Savoy Residence | Casa Branca voltou a estar a cargo do atelier RH+ Arquitectos e traduz uma “imagem de modernidade e harmonia alicerçada em valores de sofisticação e a intemporalidade”, salienta a AFA Imobiliária.