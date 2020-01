A eurodeputada madeirense Sara Cerdas estará no Peru, entre os dias 23 e 29 de Janeiro, em Missão de Observação eleitoral, levada a cabo pelo Parlamento Europeu, face à eleições legislativas marcadas para 26 de Janeiro.

A missão tem como objectivo assegurar uma observação e análise dos diferentes aspectos inerentes ao processo eleitoral, no sentido de garantir a sua normalidade e transparência.

Recorde-se que esta é uma ferramenta utilizada pela União Europeia para o apoio à democracia, ao Estado de direito e aos direitos humanos.

As missões de observação eleitoral do Parlamento Europeu têm como principais objectivos reforçar o respeito pelas liberdades fundamentais e pelos direitos políticos; realizar uma avaliação completa dos processos eleitorais de acordo com as normas internacionais; aumentar a confiança do público nos processos eleitorais e democráticos e impedir fraude eleitoral, bem como contribuir, quando relevante, para prevenção ou resolução de conflitos.

Pela primeira vez na história do Peru, foi solicitada a dissolução do Parlamento para que fossem realizadas novas eleições. Martín Vizcarra é, desde Março de 2018, o Presidente da República do Peru, tendo assumido a presidência após a renuncia do anterior presidente que havia ganho as eleições em 2016, Pedro Pablo Kuczynski, devido a polémicas de fraude fiscal e corrupção.

Nestas eleições, participam mais de 20 candidatos representados por diferentes partidos e movimentos independentes. Os peruanos irão eleger 130 congressistas, que terão um mandato de apenas 1 ano, dado que em 2021 haverá eleições para o Governo e para o Congresso.