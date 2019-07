Sara Cerdas inicia trabalhos na 9.ª Legislatura do Parlamento Europeu, em Estrasburgo

Passado pouco mais de um mês desde a realização das Eleições Europeias, arrancou hoje, em Estrasburgo, a 9.ª Legislatura do Parlamento Europeu. “Após um mês de preparações, iremos dar oficialmente início ao mandato no Parlamento Europeu”, salientou a eurodeputada socialista madeirense, Sara Cerdas, momentos após a cerimónia de abertura oficial da primeira Sessão Plenária do mandato 2019-2024, em Estrasburgo.

Numa altura em que ainda decorre o processo constitutivo do Parlamento Europeu, com as negociações para os lugares dos eurodeputados nas respectivas Comissões e Delegações, a eurodeputada socialista tem vindo a definir as suas prioridades para este mandato e a planificar a sua agenda de trabalho para os próximos tempos. “Tal como afirmei durante a campanha, teremos um mandato que será marcado pela proximidade”, afirmou, vincando que um dos principais objectivos será o de “aproximar os trabalhos que se realizam ao nível das instituições europeias da Madeira, dos Madeirenses e dos Porto-santenses”.

Sara Cerdas reforçou ainda que a ligação entre o Parlamento Europeu e a Região será uma prioridade na sua agenda de trabalho, sublinhando que contará com o Roteiro ‘Geração Madeira’ para consolidar os contactos que foram previamente estabelecidos durante o período de campanha.