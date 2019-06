São Pedro ameaça com chuva

Períodos de céu muito nublado, possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos, em especial nas vertentes Norte e terras altas e vento fraco a moderado (10 a 25 km/h) do quadrante Nortsão as previsões para esta véspera de São Pedro. No Funchal conte com períodos de céu muito nublado e vento fraco. A temperatura máxima será de 23ºC, de 24ºC no Porto Santo, revela o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

Quanto às restantes localidades, Câmara de Lobos, Santa Cruz e Ponta do Sol vão chegar aos 24ºC; Caniça, Machico, Ponta do Pargo, São Vicente e Porto Moniz aos 23ºC; Santana aos 22ºC.

No mar, conte com 22ºC também e com ondas de Noroeste com 1 a 1,5 metros a Norte e com ondas de Sudoeste inferiores a 1 metro na costa Sul.

Nesta sexta-feira o risco de exposição aos raios ultravioleta diminuiu na ilha da Madeira, ainda que continue elevado, com 7 valores. No Porto santo o risco muito elevado mantém-se, com 9, numa escala de 1 a 11.