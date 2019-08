Santa Cruz vai ampliar Centro de Recolha Animal

O Presidente e a vereação da Câmara Municipal de Santa Cruz visitaram as instalações do Centro de Recolha Animal. Um momento que Filipe Sousa aproveitou para anunciar que está a decorrer o processo de licenciamento para o projecto de ampliação e melhoria daquele espaço, num investimento que deverá estar incluído já no orçamento do próximo ano.

A visita serviu também para apresentar a nova veterinária municipal, sendo Santa Cruz o primeiro município a contar com uma profissional da área nos seus quadros.

Filipe Sousa sublinhou, ainda, que esta visita pretende chamar a atenção contra o abandono de animais que cresce nesta altura de verão.

Refira-se que o CRO de Santa Cruz está neste momento com a lotação esgotada, com um total de 79 cães e 9 gatos.

Aquele Centro de Recolha integra um projecto mais amplo da autarquia que, segundo dados contabilizados até julho deste ano, já promoveu a adopção de 71 cães e 23 gatos, já vacinou 154 animais, esterilizou outros 199. Além disso, e em casos esporádicos, a câmara apoio com ração famílias necessitadas e com animais a seu cargo.