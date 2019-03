Santa Cruz organiza amanhã VI Encontro de Educação

O Município de Santa Cruz organiza amanhã, 26 de Março, às 09h30, no Hotel Vila Galé, o VI Encontro da Educação de Santa Cruz sob o tema Flexibilidade Curricular, Desafios e Oportunidades.

O debate reúne um grupo de especialistas na área da educação, com destaque para Ariana Cosme, consultora do Ministério da Educação do projecto Autonomia e Flexibilidade Curricular, uma experiência piloto de 2017 que permite uma nova organização curricular.

Destaque ainda para Rui Lima, professor que em 2011 foi considerado um dos 18 professores mais inovadores do mundo. Entre 2013 e 2015 foi Lead Teacher no projecto CCL, relacionado com implementação de Tablets na Aprendizagem. Nos dois últimos anos tem estado envolvido no Projecto de Iniciação à Programação no 1.º ciclo. Tem estado envolvido em diversos projectos internacionais relacionados com Inovação Pedagógica, Cenários de Aprendizagem, utilização de Tecnologias na Educação e Trabalho Colaborativo.

É ainda o autor do livro ‘A Escola que Temos e a Escola que Queremos’.

O encontro será presidido pelo secretário da Educação, Jorge Carvalho e Filipe Sousa, presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz.