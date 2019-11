Santa Cruz dá continuidade ao Programa Município Cardioseguro com acções de formação

O presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz, Filipe Sousa, e o presidente da Junta de Freguesia do Caniço, Milton Teixeira, marcaram presença hoje numa das acções de formação que visam capacitar, em todo o concelho, cerca de 104 formandos com o objectivo de adquirirem competências que permitam realizar correctamente manobras de SBV com utilização de um Desfibrilhador Automático Externo – DAE, numa vítima em paragem cardiorrespiratória.

É desta forma que Santa Cruz dá continuidade ao Programa Município Cardioseguro, que, numa primeira fase, visa o fornecimento de sete desfibrilhadores automáticos externos e a implementação de um programa comunitário de desfibrilação automática externa na via pública e em locais estratégicos do Concelho.

Em Santa Cruz estão previstos a instalação de CAE tipo 1 e 2.

O equipamento será instalado em espaço publico em cabines equipadas instaladas em base com Desfibrilhador Automático Externo e Kit de Controlo de Hemorragia e Kit de Tricotomia. Dispositivos estes que são necessários para situações onde o socorro tem que ser prestado de imediato.

Os locais de implementação dos DAE são edifícios ou espaços geridos pelo Município de Santa Cruz, concretamente Praça Dr. João Abel de Freitas; Estrada do Garajau; Edifício Junta de Freguesia Santo da Serra; Mercado da Camacha; Edifício Junta de Freguesia do Caniço; Complexo Braulio França; Edifício da Sagrada Família de Gaula.

A autarquia saliente que quando surge uma paragem cardíaca e respiratória “as hipóteses de sobrevivência da vítima decrescem se os elementos que presenciaram a situação não souberem actuar em conformidade, pois se nada for feito a probabilidade de salvar uma vítima de PCR diminui 7 a 10% por cada minuto que passa sem a vítima ser ajudada”.

Do mesmo modo, “a experiência internacional demonstra que, em ambiente extra-hospitalar, a utilização de desfibrilhadores automáticos externos (DAE) por pessoal não médico aumenta significativamente a probabilidade de sobrevivência das vítimas”, sublinha Câmara Municipal de Santa Cruz justificando a pertinência do programa.