Santa Cruz anuncia obras no valor de um milhão e 600 mil euros

Um milhão e seiscentos mil euros é quanto está orçado para as obras que vão avançar nos próximos meses nas freguesias de Santa Cruz e do Caniço.

Os trabalhos foram anunciados, hoje, pelo Presidente Filipe Sousa, que esteve em contacto com a população na sede de concelho e na Assomada.

O autarca não deixou de agradecer “o apoio e a compreensão recebidas do povo e que permitiram traçar um caminho na recuperação financeira da Câmara e que agora permitem também um plano de obras”.

Santa Cruz vai avançar, assim, com: a asfaltagem e execução de passeios nos Moinhos, Eiras e Moinho do Valente, asfaltagem da Terça de Baixo e asfaltagem e lançamento de águas e esgotos na Avenida 25 de Junho. Estão ainda previstos trabalhos na Boca do Cano, Janeiro e São Sebastião.

Na sede de concelho serão ainda levadas a cabo obras de beneficiação no Quartel dos Bombeiros, Casa da Cultura, e beneficiação das casas de banho e capela do Cemitério de Santa Cruz. De referir ainda o aumento do Centro de Recolha de Animais.

Já no Caniço, Filipe Sousa recordou a instalação da delegação da DECO, inaugurada esta sexta-feira, e anunciou a inauguração dos Julgados de Paz, no Verão. Serviços essenciais para a população de todo o concelho.

Em termos de obras, anunciou intervenções nas seguintes estradas: Serralhal, Estrada das Eiras, caminho da Cancela, onde também será construída uma rotunda junto à Worten.

O autarca sublinhou que esta é “a face visível de um trabalho sério e transparente” e alertou para os “vendilhões de banha de cobra que só saem agora para o contacto com as populações e que andam de tasca em tasca a vender mentiras”.