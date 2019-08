Santa Cruz/Aeroporto aqueceu até 26,4ºC durante a madrugada

A exemplo do que já acontecera no mês de Maio, na última noite Santa Cruz (Aeroporto da Madeira) voltou a registar um ‘pico de calor’ com a temperatura do ar a subir até aos 26,4ºC durante a madrugada. Enquanto em Maio a excepcional temperatura nocturna chegava aos 24,2ºC, no dia 13, e aos 25,6ºC, a 31, nesta última madrugada, dia 17 de Agosto, o tempo quente durante a noite subiu até aos 26,4ºC.

Tal acontece porque em situações de invasão de massa de ar quente (com caraterísticas termodinâmicas diferentes da massa de ar presente), a temperatura máxima diária pode ocorrer a qualquer hora, mesmo durante a noite, como foi o caso desta madrugada, devido à entrada de ar quente.

Também particularmente significativa é a temperatura do ar registada esta manhã no Pico do Areeiro, onde às 9 horas marcava já 23,1ºC.