Desde que tomou posse, em 15 de Outubro, o XIII Governo Regional já nomeou mais de duas centenas de colaboradores para os gabinetes, empresas públicas e direcções regionais.

Saiba quem está por detrás de cada cargo do Executivo, quanto aufere e quais são as suas habilitações literárias.

O esforço financeiro despendido pelo GR, por ano, com o pessoal de confiança política ascende a 11 milhões de euros. A ‘velocidade’ das nomeações atinge um média de 83 por mês, publicadas no JORAM.

Ao contrário do Governo da República, que publicita no site oficial, a composição de todos os membros dos gabinetes do Executivo, com a informação do cargo, remuneração e respectivo despacho de nomeação, na Região a informação está apenas confinada ao Jornal Oficial.