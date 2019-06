Saiba quem são as escolas vencedoras do ‘Prémio La Vie’

A administração do Centro Comercial La Vie Funchal e a Secretaria Regional de Educação levam a efeito, quinta-feira (13 de Junho), pelas 16 horas, no piso 0 daquele espaço comercial, a cerimónia de entrega do ‘Prémio La Vie’, no âmbito da Festa do Desporto Escolar.

O ‘Prémio La Vie’ foi criado com o intuito de destacar as escolas que ao longo do ano lectivo, e em particular na Festa do Desporto Escolar, atingiram níveis de excelência, tanto ao nível da participação como de envolvimento com toda a comunidade educativa, demonstrando atitudes e comportamentos condizentes com os valores que devem estar subjacentes ao desporto e à educação.

As escolas vencedoras nas três categorias, no ano lectivo transacto, e que este ano passarão testemunho (ou não) da bandeira fair-play são as seguintes:

- 1.º CEB: Escola Básica do 1.º Ciclo com Pré-Escolar de Santa Cruz;

- 2.º e 3.º CEB e Secundário: Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos do Estreito de Câmara de Lobos;

- Educação Especial: Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos da Torre, através do núcleo de Actividade Motora Adaptada.

Esta iniciativa contará com a presença do Secretário Regional de Educação, Jorge Carvalho, do Coordenador de Gestão Retail do Grupo Wider Property, Paulo Roque, do Director do Centro Comercial La Vie Funchal, Aires Rocha, do Director Regional de Educação, Marco Gomes, e do Director de Serviços do Desporto Escolar, Elmano Santos, entre outras entidades.