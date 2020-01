Saiba o que consta da agenda deste fim-de-semana de ‘Reis’

Este fim-de-semana, um pouco por toda a Região ‘canta-se os Reis’, tradição secular, que invoca a chegada dos três Reis Magos.

- A Ribeira Brava que recebe, este sábado, o evento anual do ‘Cantar de Reis’, pelas 16 horas, na frente mar da vila. Ao todo irão actuar nove grupos de reis regionais e durante evento será ainda distribuído Bolo Rei pelas pessoas presentes.

- A Casa do Povo do Estreito de Câmara de Lobos também não fica alheia à tradição promovendo este sábado, entre as 19h30 e as 2 da madrugada, no Mercado Municipal do Estreito de Câmara de Lobos, a 8.ª edição do evento ‘Cantar as Janeiras’.

Este ano o programa contempla a presença de diversos Grupos de Tocares e Cantares das Casas do Povo da Região e um mega bolo-rei com 40 metros para distribuir por todos, isto sem esquecer as actuações da banda D’Repente e do artista Miro Freitas. Para finalizar a noite a festa contará ainda com a actuação do DJ SIL.

Integrado no Programa do ‘Cantar das Janeiras’ e organizado por esta Casa do Povo está também o concurso de presépios dirigido aos fregueses.

- O ‘Cantar dos Reis’ também passa pela Quinta Grande, este sábado, em grande estilo com a presença da artista convidada Flor dos Santos. A festa estará garantida pela noite dentro com a selecção musical do Funchal, Ponta do Sol e Quinta Grande dinamizam tradição secular.

- Na Ponta do Sol a tradição mantém-se e vai para a rua este sábado. O espectáculo de Reis na vila do concelho, que começou há 15 anos (em 2005), no Centro Cultural John dos Passos, inicia-se pelas 21 horas, junto ao presépio da Avenida do Mar, e irão actuar as crianças da Escolinha de Folclore do Grupo Ponta do Sol, o Grupo de Folclore de Ponta do Sol, a Tuna do Carvalhal e Carreira – Escola do 1º Ciclo do Carvalhal, o Grupo Coral da Casa do Povo de Ponta do Sol, o Grupo ‘Seca Pipas’, o Grupo de Pastores do Monte de Ponta do Sol e o Grupo de Folclore da Casa do Povo da Camacha.

- No domingo, dia 5 de Janeiro, é a vez do Parque Temático da Madeira receber o tradicional ‘Cantar dos Reis’. A iniciativa, incluída no cartaz de celebração da quadra natalícia, terá início às 15 horas.

A actuação estará a cargo da Associação Cultural ‘Lírios do Norte’, presença habitual nos vários eventos que o Parque Temático da Madeira tem vindo a apresentar. O grupo vai animar vários locais do recinto, com canções alusivas à época e os habituais desejos de um bom ano, invocando assim a celebração da visita dos três Reis Magos.

No mesmo dia acontecerá também a confecção do Pão Caseiro de Santana no forno a lenha do Parque.

A entrada para o exterior é gratuita, com a possibilidade de fazer, também, a visita aos presépios tradicionais, localizados em várias áreas do recinto.

- No Jardim Municipal do Funchal o evento, que marca o aproximar do fim das festas de Natal e Ano Novo, arranca à 20h30 deste domingo e junta vários grupos culturais madeirenses para os cânticos típicos da época. O espectáculo inicia-se com a comadre Valkira, distribuição de bolo-rei e ginja do Curral das Freiras pelos presentes, seguindo-se as actuações de vários grupos musicais provenientes de várias freguesias nomeadamente das Casas do Povo de Serra de Água, São Roque do Faial, Campanário, Monte, Santa Cruz e Porto Moniz.

Pelo palco do Jardim Municipal passarão também o Grupo Etnográfico da Casa do Povo do Estreito de Câmara de Lobos e o Grupo de Cantares, Acordeões, Cordofones e Pastores do Monte da Casa do Povo da Ponta do Sol.

- Ainda no domingo, o Município do Porto Santo convida toda a população estar presente, a partir das 21:30, no Largo do Pelourinho, para assistir ao tradicional ‘Cantar dos Reis’, com a actuação de vários grupos e associações locais. Como nos anos anteriores, um Bolo de Rei gigante será partilhado pelos presentes logo no início da festividade.

Outras propostas:

- O humorista Pedro Teixeira da Mota estará, este sábado, dia 4 de Janeiro, no Centro de Congressos da Madeira, para apresentar o seu espectáculo de stand up comedy ‘Caramel Macchiato’.

O espectáculo que traz o humorista pela primeira vez à ilha terá duas sessões, sendo que a primeira (19h30) já está esgotada. O mesmo não acontece com a sessão das 22 horas, por isso saiba que os últimos ingressos ainda estão disponíveis para venda na plataforma ticketline, FNAC do Madeira Shopping, lojas Worten e ainda nos balcões de informação do FórumMadeira.

A animação no Casino prossegue com a ‘Festa dos Reis’, tanto no Copacabana, como no Garden.

No primeiro espaço mencionado estará o residente DJ Luís Gonçalves, ao passo que no Jardim Dançante será Michael C a fatiar o bolo-rei electrónico.

- Na Cantina El Mexicano, amanhã, há ‘Sábado de Rumba’. Temática que juntará no palco do ‘Mexicano’ os artistas Ricardo Thompson, Winston Perez, o DJ e produtor Paul P e ainda os Triova Voices.

- O SCAT dá as boas-vindas ao primeiro fim-de-semana de 2020 com uma ‘Jam Session’, dinamizada por um

pequeno ‘set’ do mentor Francisco Andrade, artista que leva o seu saxofone, este sábado, até ao pólo cultural com vista para o Oceano Atlântico (leia-se a promenade do Lido).

A particularidade desta curta ‘aparição’ de Francisco Andrade é que o saxofonista lança o mote para uma sessão aberta a músicos, estudantes, profissionais, amadores ou entusiastas que queiram fazer parte integrante desta iniciativa musical de cariz informal, a ter início pelas 21h30.