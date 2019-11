Saiba o que consta da agenda deste fim-de-semana

- O Museu da Baleia da Madeira associa-se às comemorações do Dia Nacional do Mar com várias iniciativas a partir das 10h30, como exibição de documentário e visitas guiadas.

- Lançamento do livro ‘Utopias de um ser’, de Nélio Pereira, pelas 16 horas, no Museu de Electricidade Casa da Luz.

- Pelas 17 horas, a Fnac Madeira recebe uma apresentação do livro ‘Um Bolo Por Semana - 52 Receitas Para Um Ano De Bolos’, da chefe de pastelaria Rita Nascimento (La Dolce Rita). Após a apresentação haverá um momento de convívio e lanche com alguns doces confeccionados pela autora.

- Orquestra Clássica da Madeira apresenta ‘Improviso / Happening Musical’, pelas 18 horas, no salão nobre da Assembleia Legislativa da Madeira, com Norberto Cruz, Jorge Garcia, Gábor Bolba e Rui Rodrigues.

- O Coro Infantil da DSEAM (agora no Conservatório - Escola Profissional das Artes da Madeira) celebra o 32.º aniversário com um concerto, às 18h30, na Igreja da Boa Nova.

- Música ao vivo no Grand Café Penha D’Águia, no Funchal, a partir das 19 horas.

- AFM - Associação de Fado da Madeira e Snack-Bar Jardim de Santa Luzia promovem noite de fado vadio, a partir das 20h30, neste espaço de restauração, com os fadistas Rui Fernandes, Maria Ferreira, Johnny Miguel, entre outros.

- Mais uma sessão do ‘Screenings Funchal’ nos Cinemas NOS do Fórum Madeira, pelas 21 horas, com a projecção de ‘As Filhas do Sol’.

- Espectáculo de dança contemporânea pela ANIMAballet - Companhia Jovem, com a apresentação de duas coreografias - ‘Nocturno a 11 Corpos’ de Filipe Narciso e ‘Again(St) Certain º Again(St) Even’ de Inês Pedruco -, pelas 21 horas, no Teatro Municipal Baltazar Dias, Funchal.

- A Cantina El Mexicano celebra 25 anos de ‘vida’ com um vasto programa de animação latina composto pelas actuações dos Triova Voices, Winston, Ricardo Thompson e Buzico e o seu acordeão mágico, além da selecção musical do DJ Oswal Cool. Haverá bolo mexicano de aniversário e acepipes mexicanos.

- Espectáculo de ‘stand-up comedy’, com João Pedro Ramos, a partir das 21h30, no Old Town Bar.

- Barreirinha Bar Café acolhe concerto, pelas 22 horas, de Giovani Cidreira, que virá apresentar o seu novo álbum ‘Mix$Tape’.

- 22h30 Desfile de Patrícia Pinto no Mercado dos Lavradores

- Discoteca Trap acolhe ‘Tops of the Tops’, com o DJ residente Filipe Quintal e o convidado Sil (Sílvio Freitas).

- Noite ‘Movember 02’, no Mini Eco Bar, com Nelson Caires na cabina de som.

- Discoteca Copacabana acolhe ‘One Night At The Disco’, com o DJ Luís Gonçalves. Já no Garden há a noite ‘Exteeended’ com Michael C e Vitor Baptista, sendo que o espaço funcionará em horário alargado até às 5 horas da madrugada.

- O clube Marginal abre em formato ‘late night’ (2h50) e terá a selecção musical de Li-Polymer.