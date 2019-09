Saiba o que consta da agenda desta terça-feira

Revisão de acordos de saúde

Esta terça-feira, será assinado, pelas 16 horas, nas instalações da Secretaria Regional da Saúde, uma revisão, do acordo colectivo de trabalho e do acordo de empresa com os Sindicato Independente dos Médicos e Sindicato dos Médicos da Zona Sul.

Albuquerque em visita ao Porto Santo

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque visita, esta terça-feira, o Porto Santo, onde participará em duas iniciativas governamentais: a primeira, a ter lugar pelas 18 horas, acontecerá na sede da Direcção Regional da Administração do Porto Santo e incluirá a entrega de certificados a formandos, bem como a apresentação da edição do Vinho Caracol evocativa dos 600 anos da Madeira e do Porto Santo, enquanto que a segunda decorrerá pelas 19 horas, no antigo quartel dos Bombeiros Voluntários locais, para apresentação do centro comunitário local.

Visita ao Porto do Caniçal

O secretário regional de Agricultura e Pescas, Humberto Vasconcelos, visita, pelas 12 horas, o posto de inspecção fronteiriço do Porto do Caniçal, que está a ser alvo de obras de recuperação.

SRIAS recebe sessão de mediação com consumidores da MEO

Na sequência do acordo de Boa Conduta assinado em 2017 entre a MEO e o Governo Regional, através da Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos Sociais (SRIAS), a provedora do cliente MEO, Cristina Torres, estará na Madeira para realizar uma sessão de mediação presencial com consumidores madeirenses. Trata-se, no fundo, de passar à prática e mediar conflitos com consumidores da MEO, com base no Acordo de Boa Conduta existente.

Esta sessão, inicia, pelas 11 horas, no auditório da SRIA, com a presença da secretária regional da Inclusão e Assuntos Sociais, Rita Andrade e visa resolver conflitos de consumo pendentes na área das comunicações electrónicas que são apresentados no Serviço de Defesa do Consumidor.

Visita as novas instalações do Call Center da Altice

O vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, visita esta terça-feira, pelas 10 horas, as novas instalações do Call Center da Altice na Madeira, localizada no Edifício Altice Madeira, na Avenida Zarco.

Abertura do novo polo de investigação da Altice

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, estará presente, esta terça-feira, pelas 11 horas, na cerimónia de abertura do novo polo de investigação da Altice, na Ribeira Brava.

Iniciativa política - PSD

A candidatura do PSD às Eleições Regionais de 22 de setembro realiza, pelas 11 horas, na Reta do Garajau, junto à Padaria Flor do Garajau, uma iniciativa política.

Iniciativa política – PTP

O PTP leva a cabo, pelas 12 horas, uma iniciativa política, a ter lugar na Avenida Zarco, junto a Vice-Presidência do Governo Regional.

Iniciativa política – CDU

A CDU organiza esta terça feira, às 12h30, junto à Universidade da Madeira, no Pólo da Penteada, em São Roque, uma iniciativa política sobre as erradas opções do desenvolvimento, onde intervirá o Cabeça de Lista da CDU às próximas Eleições Regionais.

Iniciativa política – CDS

No âmbito da campanha para as eleições regionais de 22 de Setembro, esta terça-feira, o CDS Madeira desloca-se ao Porto Santo.

Iniciativa política – JPP

O JPP irá realizar uma conferência de imprensa, esta terça-feira, pelas 11 horas, junto à sede da Ordem dos Enfermeiros.