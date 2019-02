Saiba o que consta da agenda desta terça-feira

Visita a unidade de exportação de anona

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita, pelas 12 horas, a unidade de exportação de anona, localizada no Mercado Abastecedor de Santana.

No âmbito da cultura da Anona, foram já aprovados, através do PRODERAM, 28 projectos, cujo valor de apoio rondou os 1,2 milhões de euros, reflectindo um valor de investimento na ordem dos 1,8 milhões de euros.

Trail do Porto Moniz 2019

Sessão de apresentação do Trail do Porto Moniz 2019, pelas 15 horas, na Câmara Municipal de Porto Moniz.

Para esta prova, organizada pelo Clube de Montanha do Funchal, que integra o circuito nacional e regional de trail running da época de 2018/2019, estão previstas, pela organização, cerca de 500 inscrições.

‘Os Lusíadas como nunca os ouviu’

A Escola Secundária de Jaime Moniz recebe, pelas 11h30, ‘Os Lusíadas como nunca os ouviu’, encenado pelo actor António Fonseca, na sala de conferências desta escola.

António Fonseca, actor e encenador com experiência de contacto com a juventude, faz com que a obra ‘Os Lusíadas’, de Luís Vaz de Camões, uma das maiores obras da literatura portuguesa, se «aproxime de nós, nos passe pelas mãos e pelo coração, para transpirarmos com os viajantes desta saga lusitana e mítica, a maravilha da aventura humana».

Esta encenação ‘Os Lusíadas como nunca os ouviu’ tem por base o livro e audio-livro, com o mesmo título, da autoria de António Fonseca, reescrito com base na obra original de ‘Os Lusíadas’, onde explora as coincidências no tempo actual.

Dia da Internet mais Segura

Esta terça-feira assinala-se o Dia da Internet mais Segura 2019. Em Portugal, os Direitos Humanos on-line e os novos desafios para criar conteúdos na Internet são o tema das comemorações num evento aberto ao público, na Reitoria da Universidade da Madeira, das 9 às 13 horas.

Visita guiada a nova infra-estrutura do Centro de Inclusão Social da Madeira

O Governo Regional, através da Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos Sociais promove esta terça-feira, pelas 10 horas, uma visita guiada a nova infra-estrutura do Centro de Inclusão Social da Madeira, que contará com a presença dos funcionários, bem como os familiares dos utentes. A ocasião conta com presença da secretária regional da Inclusão e Assuntos Sociais, Rita Andrade.

Nova estrutura tem uma capacidade de resposta para 400 utentes nas mais variadas tipologias.