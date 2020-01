- O BBC acolhe a rubrica ‘Jukebox’, de Anuska, a partir das 18h30.

- A FNAC Madeira será palco, pelas 19 horas, da exibição do filme ‘O Quadrado’, de Ruben Ostlund.

- Inauguração da mostra ‘Zero ao Cubo’, pelas 19 horas, na Galeria dos Prazeres, Calheta.

- Arranca a 6.ª edição da ‘Mostra da Poncha e do Mel’, na freguesia da Serra de Água,pela primeira vez com três dias de animação. Grande número de artistas compõem o programa que decorre entre sexta e domingo. Esta sexta destaque para: Pedro Garcia e Banda (20h30), João Vinagre e Banda (22 horas) e João Neto e Leonardo (23h30), com encerramento às 2 horas.

- Orquestra de Bandolins Da Madeira (OBM) dá concerto, pelas 21 horas, no Vidamar Hotels and Resorts.

- O Centro Cultural John dos Passos, na Ponta do Sol, recebe o ‘Encontro com o Cinema’, pelas 21h30. Será exibido o documentário ‘Varda por Agnès’.

- Concerto, às 21h30, no Colégio dos Jesuítas do Funchal, do núcleo Madeira Free Improvisation Community, formado pelos músicos Gábor Bolba e Jorge Garcia, membros integrantes do Laboratório Experimental de Arte Intermédia do Conselho de Cultura da Universidade da Madeira. Este concerto, com o título ‘ECO’, contará com a participação dos músicos convidados: Rui Camacho na flauta e Slobodan Sarcevic ao acordeão.

- OLD TOWN BAR, na Zona Velha do Funchal, apresenta o espectáculo do grupo Electro Band, a partir das 22 horas. O DJ Jaime Freitas estará na cabina de som.

- Noite do videojogo ‘Dr. Why Madeira’, às 22 horas, no Bar Camarão, na Estrada do Garajau.

- Primeira noite da Festa De Aniversário Da Venda Velha, com actuação da TUMa, na Zona Velha do Funchal. Na cabina de som estará o DJ Nélio Fabrício.

- A Discoteca Copacabana sugere a festa ‘Ladies Fever’, com o DJ residente Luís Gonçalves. Há entradas gratuitas, com oferta de 3 bebidas até à 1 hora para todas as mulheres. No Garden estará o DJ Michael C.

- ‘Funky Town’ é a noite animada que propõe a discoteca Jam, na Avenida Sá Carneiro. A animação musical será dos DJs Ricardo Campos e Maurílio Freitas.

- ‘DUBAI GOLD TECHNO’ com BZ (Paulo Camacho), Gavazzo e Tony F. A festa decorre entre a meia-noite e as 6 da madrugada.