Saiba o que consta da agenda desta sexta-feira

Jornadas do Teatro

O Teatro Municipal Baltazar Dias organiza, esta sexta-feira, a 2.ª edição das Jornadas do Teatro, um evento que potencia o encontro entre diferentes agentes do sector artístico, nomeadamente jornalistas, actores, encenadores, investigadores e professores. O tema deste ano serão as perspectivas, as políticas e a investigação realizada acerca da temática do desenvolvimento de novos públicos, no contexto das artes performativas.

Nesta 2.ª edição, destaca-se a participação de Nuno Santos, Diretor de Comunicação do Teatro Municipal São Luiz, em Lisboa, que abordará os resultados obtidos através do projecto ‘O Público vai ao Teatro’, que envolve crianças, adultos e professores no acompanhamento da programação de um teatro ao longo da temporada, incluindo encontros com criadores e oficinas temáticas.

Nas Jornadas do Teatro, participarão ainda Teresa Rebelo (actriz e professora), Catarina Claro (mediadora cultural) e Paulo Esteireiro (professor e investigador), que vão partilhar experiências e resultados de investigação na área das artes performativas.

Transferência dos serviços de saúde

O secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, visita, pelas 10 horas, o Centro de Saúde dos Prazeres. Esta visita de trabalho acontece por ocasião da transferência dos serviços de saúde do Centro de Saúde da Calheta para o Centro de Saúde dos Prazeres.

A partir do dia 1 de março, o Serviço de Atendimento Urgente inicia o seu funcionamento, no novo espaço, adjacente ao Centro de Saúde dos Prazeres. Recorde-se que todo este processo de mudança, de serviços, iniciou-se no dia 25 de fevereiro.

Conferência ‘Saúde e Universidade da Madeira, que Futuro na Região’

Esta sexta-feira decorre, pelas 16 horas, na Universidade da Madeira, uma conferência subordinada ao tema: ‘Saúde e Universidade da Madeira, que Futuro na Região’. Uma iniciativa conjunta entre a Secretaria Regional da Saúde e Universidade da Madeira, com a marca dos 600 Anos Madeira e Porto Santo.

Esta conferência terá como oradores, Mário Rodrigues, médico especialista em Reumatologia, Helena Caldeira, professora doutora na Universidade da Madeira, e António Gonçalves Ferreira, catedrático de Anatomia e Neuroanatomia e chefe de serviço de Neurocirurgia do Hospital de Santa Maria.

Esta conferência contará ainda com a presença do Secretário Regional da Saúde, Pedro Ramos, e do Reitor da Universidade da Madeira, José Carmo.

Celebração de contratos-programa entre a SRIAS e as Casas do Povo da Madeira

Realiza-se esta sexta-feira, pelas 18h30, no salão nobre do Governo Regional, a celebração de contratos-programa entre a Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos Sociais (SRIAS) e as Casas do Povo da Região Autónoma da Madeira, a Associação de Desenvolvimento da Região Autónoma da Madeira (ADRAMA) e a Associação das Casas do Povo da Região Autónoma da Madeira (ACAPORAMA).

Na cerimónia de assinatura dos contratos estará presente a secretária regional da Inclusão e Assuntos Sociais, Rita Andrade.

‘Roteiro de Animação’ - Sexta-feira

O espectáculo da Companhia Contigo Teatro, intitulado ‘Estaleiro, obras em curso para um amanhã qualquer’, sobe ao palco do MUDAS, na Calheta, às 11, 15 e 21 horas.

Diogo Freitas traz a rubrica ‘Wax On Wax Off” ao Barreirinha Bar Café, a partir das 18h30.

Restaurante Tipografia, no Castanheiro Boutique Hotel, apresenta Jantar e Baile de Carnaval. O evento arranca às 19 horas com o desfile da Caneca Furada no pátio do espaço, seguido de jantar-buffet com música ao vivo brasileira pela cantora Lidiane Dualibi.

A Banda Distrital do Funchal dá concerto de Carnaval intitulado ‘Os Guerrilhas Marinheiros’, às 21 horas, na Placa Central do Funchal.

O Centro Cultural John dos Passos acolhe, pelas 21h30, o filme ‘Maria by Callas’, no âmbito do evento ‘Encontro com o cinema’, promovido pelo Ponta do Sol Colectivo.

Noite do popular videojogo ‘Dr. Why Madeira’ no espaço Los Primos (Rua da Carreira), a partir das 20h30.

No âmbito da celebração da carnavalesca ‘Noite Travesti’, o The Irish Pub Sports Bar, localizado na Rua das Fontes n.º 28, por baixo do restaurante Il Vivaldi, apresenta-se com música ao vivo, protagonizada por Miguel Pires, acompanhado por outros músicos.

‘Festa das Loucas’ na Cantina El Mexicano, com a actuação dos Triova Voices, seguindo-se a estreia do DJ Alvarez, nome artístico de Mário Alvez, na cabina de som do espaço no Centromar.

Selector lisboeta Kiko anima noite ‘As Machonas’ no Mini Eco Bar.

‘Mega Noite Travesti’, na Venda Velha, com o DJ Nélio Fabrício.

Festa ‘Noite Travesti’ no 23 Vintage Bar, com a temática ‘Travesti Street’ e a oferta de cocktail ao melhor disfarce da noite.

Festa ‘Noite Travesti’ no Trap com os DJs Filipe Quintal e Paul X.

A discoteca Copacabana sugere a festa ‘Carnaval 2019 - The Great Gatsby’, com um prémio de 500 euros para o casal mais ‘Gatsby’. A música será do DJ Luís Gonçalves. No Garden actua o DJ Phill.Me.

‘Noite Travesti - Loucas Louca Loucas’ nas Vespas, Jam e Marginal (espaços vão estar interligados). Entrada grátis até à 1h30 para travestis e ‘drag queens’, apenas pela porta das Vespas. Os DJs Oxy e Raffz estarão nos comandos da animação das Vespas, no Jam actuam Ricardo Campos e Maurílio Freitas, e no Marginal, Nelson Caires.

DJ Sil anima a festa ‘Eles ficam loucas’, na Boutique Poncha, situada na Rua Zarco, no Porto Santo.