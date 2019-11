Saiba o que consta da agenda desta quinta-feira, dia 21 de Novembro

‘Conferência OPP Madeira sobre Violência(s)’

A secretária regional de Inclusão Social e Cidadania, Augusta Aguiar, preside à sessão de abertura da ‘Conferência OPP Madeira sobre Violência(s)’, organizada pela Delegação Regional da Ordem dos Psicólogos e que decorrerá, pelas 09h30, no Hotel The Vine, no Funchal.

Rui Barreto visita ECM

O secretário regional da Economia, Rui Barreto, pelas 11 horas, a Empresa de Cervejas da Madeira (ECM) no Parque Empresarial Zona Oeste, em Câmara de Lobos. A visita à ECM insere-se no âmbito de um conjunto de contactos e visitas a empresas levadas a cabo pelo titular da pasta da Economia.

Dia Mundial da Filosofia assinalado nas escolas

Amanhã assinala-se o Dia Mundial da Filosofia, data que será assinalada nas escolas Francisco Franco e Jaime Moniz.

Pelas 10 horas, a Escola Secundária de Francisco Franco (ESFF) irá receber uma Conferência/Palestra organizada pela professora universitária, investigadora da UMa e ex-deputada madeirense no Parlamento Europeu, Liliana Rodrigues, que abordará a relação entre a Filosofia e a Política na contemporaneidade. A iniciativa, integrada na ‘Semana da Filosofia, irá decorrerá na Sala de Sessões da ESFF, sendo dinamizada/promovida pelo Grupo de Filosofia.

Já na Escola Secundária Jaime Moniz a data será assinalada com a exibição de três pequenos filmes animados, pelas 13h15, na sala de conferências do Liceu. Seguir-se-á um debate sobre o tema ‘Tempos de Solidão’.

A iniciativa é do grupo de Filosofia, cuja delegada é a professora Teresa Sousa.

Pedro Ramos celebra Contratos-Programa com instituições

O secretário regional de Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos, preside à cerimónia de assinatura dos Contratos-Programa entre a Região Autónoma da Madeira, através do Instituto de Administração da Saúde, IP-RAM com a Associação para Pessoas com Autismo – ‘Os Grandes Azuis’ e com a Delegação Regional da Associação para o Planeamento e Família (APF-Madeira), que terá lugar, pelas 11 horas, na sala de conferências da Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil.

Estes contratos-programa têm por objecto a concessão de apoios financeiros para a prestação de serviços de qualidade às pessoas com perturbações e atraso do desenvolvimento e autismo, maiores de idade (’Os Grandes Azuis’) e com vista à implementação e divulgação do Projecto ‘100 Riscos’, que tem como missão promover activamente a realização de testes rápidos e de diagnóstico da infecção pelo VIH (APF- Madeira).

Reunião de Câmara CMF

Pelas 13 horas, o executivo da Câmara Municipal do Funchal irá apresentar as conclusões da Reunião de Câmara semanal, que decorrerá, como habitualmente, no Salão Nobre dos Paços do Concelho do Funchal.

Professores em audiência com partidos

No seguimento da constituição do novo Governo Regional, a direcção do Sindicato Democrático dos Professores da Madeira solicitou audiência aos diversos partidos com representação parlamentar na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira. A primeira das quais será com o Grupo Parlamentar do JPP, com quem ira reunir, amanhã, pelas 14 horas, nas instalações do SDPM, no Funchal.

Actividades na Galeria Marca d’Água

O programador da Galeria Marca d’Água, Diogo Goes, orienta os alunos do ISAL em duas novas visitas guiadas à exposição ‘Árvore, uma linha à diáspora’, patente até 10 de Janeiro, ao longo dos três pisos da galeria. Na ocasião marcará a artista Dina Pimenta.

Ainda esta quinta-feira, decorrerá na Galeria a entrega de certificados aos alunos do ISAL, decorrentes da iniciativa ‘Cultural tour’, organizada em parceria com a Marca d’Água.

‘Advoc Art’ na Avenida Arriaga

No âmbito das eleições que vão acontecer no fim do presente mês, Mariana Pinto da Cruz, candidata pela lista X à secção regional da madeira da Ordem dos Advogados, promove campanha de sensibilização intitulada ‘Advoc Art’.

No evento, que decorrerá a partir das 18 horas na sede do Clube Sports Madeira, na avenida Arriaga, serão discutidas algumas temáticas como ‘A dignidade da classe’ e os ‘Actos próprios’. Haverá também lugar para diversas manifestações de artísticas, da poesia às artes plásticas.

Festival Internacional de Vídeo Arte ‘ IMAGE PLAY’

Prossegue, esta quinta-feira, a primeira edição do Festival Internacional de Vídeo Arte - ‘IMAGE PLAY’, no Teatro Municipal Baltazar Dias.

Pelas 15 horas, decorrerá no Foyer do Teatro um colóquio em língua portuguesa, aberto a todos os interessados, com o objectivo de contribuir para a reflexão do pensamento contemporâneo sobre a produção cultural e artística das novas narrativas audiovisuais, assim como do pensamento crítico que esta gera.

Já pelas 19 horas, terá lugar a segunda sessão de apresentação de obras de vídeo arte de diversos criativos internacionais.

As entradas têm um custo de 2 euros para o público em geral, sendo de entrada livre para os estudantes.

Reunião do Conselho do Governo

O Conselho do Governo Regional reúne-se amanhã, na Quinta Vigia. A apresentação das conclusões aos órgãos de comunicação social está agendada para as 17 horas.

José Manuel Rodrigues em São Bento

Pelas 17 horas, o presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, apresenta cumprimentos ao Primeiro-Ministro de Portugal, António Costa, na residência oficial do Primeiro-Ministro, em São Bento. Neste encontro o presidente da Assembleia Legislativa Regional pretende abordar os “assuntos pendentes” entre a Região e a República.

I Festival de Guitarras Alírio Diaz

Pela primeira vez, a Madeira organiza o I Festival de Guitarras Alírio Diaz, inserido no projecto Erasmus + ‘Social Cohesion give a hand became a friend’.

O concerto de abertura está marcado para as 18 horas desta quinta-feira, na Câmara Municipal do Funchal.

Antes, haverá uma conferência ‘Construção de Guitarras’, no Centro de Estudos do Atlântico, pelas 16 horas, ministrada pelo Luhier de fama internacional Andrea Tacchi, criador e construtor de guitarras.

Reunião de Câmara descentralizada da CM de Santa Cruz

A Reunião Ordinária Pública descentralizada da Câmara Municipal de Santa Cruz irá realizar-se, pelas 18h30, no Edifício Sede da Junta de Freguesia de Gaula.

‘Memórias de Guerra’ na Escola Gonçalves Zarco

Pelas 19h30, realizar-se-á na sala de sessões da Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco uma acção de subordinada ao tema ‘Memórias de Guerra’. Esta sessão pretende dar a conhecer aos alunos dos Cursos de Educação e Formação de Adultos (EFA), das Unidades de Formação de Curta Duração (UFCD) e da Universidade Sénior Gonçalves Zarco (USGZ) e restante comunidade, o que foi a Guerra Colonial do Ultramar, relembrar os momentos de sofrimento e ouvir na primeira pessoa relatos de ex-combatentes da Guerra de Angola, Moçambique e Guiné. Os palestrantes até agora confirmados são Manuel Machado, César Silva e José Maria.

Abertura do Festival Travessuras Culturais

O secretário regional de Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, vai estar presente na abertura do Festival Travessuras Culturais, que irá decorrer na Ponta do Sol, entre os dias 21 e 24 do corrente mês.

A abertura do Festival será feita com a inauguração da exposição ‘Como criar uma Banda Desenhada’, na Capela de São Sebastião, pelas 20h30, e será seguida de cocktail.