Saiba o que consta da agenda desta quinta-feira

Greve dos trabalhadores não docentes das escolas

O SINTAP -Sindicado dos Trabalhadores da Administração Pública e Entidades com Fins Público informou que esta agenda para esta quinta-feira, uma greve dos trabalhadores não docentes das escolas, convocada pela FESAP- Federação de Sindicatos da Administração Pública.

Esta greve terá a duração de dois dias.

Sessão pública ‘A Política de Coesão na Região Autónoma da Madeira’

O vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, preside, esta quinta-feira, pelas 13h30, à sessão pública ‘A Política de Coesão na Região Autónoma da Madeira’

Esta sessão, que se realiza no MUDAS - Museu de Arte Contemporânea da Madeira, pretende divulgar a ‘Política de Coesão’, promovendo os investimentos que estão a ser realizados na Madeira e no Continente e contará, também, com a participação do secretário de Estado Adjunto e da Mobilidade, José Mendes.

Conselho do Governo

O Conselho do Governo Regional reúne-se esta quinta-feira, a partir das 15 horas, na Quinta Vigia.

Celebrações fúnebres a D. Maurílio de Gouveia

As celebrações fúnebres de D. Maurílio Gouveia estão marcadas para esta quinta-feira e serão presididas pelo Bispo do Funchal, D. Nuno Brás.

Segundo nota da Diocese do Funchal, o corpo de D. Maurílio de Gouveia sai logo pela manhã, às 7 horas, do Ermitério de Maria Serena, em Gaula, para a Sé do Funchal, onde deverá chegar meia hora depois, pelas 7h30.

Depois do acolhimento e do ofício de Defuntos, a missa de corpo presente será presidida por volta das 8h30 pelo Bispo do Funchal, D. Nuno Brás.

Logo após a missa, o corpo seguirá para o Aeroporto da Madeira, às 10 horas, onde partirá em direcção à Diocese de Évora para ser sepultado.

Acção temática sobre as novas profissões ligadas ao mar

A Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos Sociais, através do Instituto de Emprego da Madeira, enquanto parceiro do projecto GROW RUP, dinamiza a acção temática: ‘Que riqueza e que empregos podem ser gerados pelas (novas) profissões ligadas ao mar?’, pelas 9h30, no Hotel Four Views Baía, contando, para o efeito, com uma lista de convidados restrita, dirigida sobretudo a agentes económicos ligados ao sector marítimo.

Com esta acção, inicia-se a 2.ª fase do projecto GROW RUP, um projecto que reúne mais 4 regiões ultra-periféricas da União Europeia, para além da Madeira: Ilhas Canárias, Açores, Reunião e Martinica, e que tem como objectivo reduzir o desemprego, sobretudo o de longa duração. Pretende-se, com esta iniciativa, contribuir para a definição de uma estratégia e de um plano de acção regional que permita ultrapassar os condicionalismos que as regiões ultra-periféricas enfrentam ao nível da empregabilidade.

Serão debatidas questões no âmbito da economia azul e da inovação empresarial nas PMEs, tendências de mercado atuais e futuras, necessidades futuras de empregos azuis e as políticas públicas de promoção do emprego e da formação e reconversão profissional de pessoas desempregadas.

Reunião semana da CMF

Esta quinta-feira, pelas 13 horas, no Salão Nobre dos Paços do Concelho do Funchal, o Executivo da Câmara Municipal do Funchal (CMF), após a Reunião de Câmara semanal estará disponível para prestar declarações.

Sessão de poesia na FNAC

No Dia Internacional da Poesia a FNAC Madeira junta em palco Luís Costa, Miguel Santos, Luís Gonçalves, Sandra Faria, Alexandre Barbosa e Alice Viveiros. O espaço comercial convida assim a população em geral para assistir para uma sessão de declamação de poemas, conhecidos e inéditos, neste mesmo espaço comercial, pelas 19 horas.

Tertúlia ‘A eliminação da Discriminação Racial’

No dia 21 de março comemora-se, pela primeira vez em Portugal, ‘O Dia Nacional para a Eliminação da Discriminação Racial’.

Na Madeira este dia será comemorado, junto de jovens, na Escola Profissional do Atlântico (EPA).

No âmbito desta comemoração será realizada uma Tertúlia subordinada ao tema ‘A eliminação da Discriminação Racial’, que terá lugar das 10 às 12 horas, no auditório da EPA e na qual participarão quatro pessoas oriundas de diversos países (Brasil, Cabo-Verde, Rússia e Venezuela).