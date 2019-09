Saiba o que consta da agenda desta quinta-feira

Apresentação do portal ‘Esta Nau - Estação Náutica da Madeira’

A Secretaria Regional do Ambiente e Recursos Naturais irá realizar a apresentação do portal da Estação Náutica da Madeira, denominado ‘Esta Nau - Estação Náutica da Madeira’, pelas 16 horas, na Gare Marítima Internacional do Porto do Funchal.

Reunião de câmara - CMF

Esta quinta-feira, pelas 13 horas, no Salão Nobre dos Paços do Concelho do Funchal, haverá espaço para a recolha das declarações do Executivo após a Reunião de Câmara semanal.

Lançamento do documentário ‘Palco dos Afectos’

Esta quinta-feira, pelas 18 horas, no Teatro Municipal Baltazar Dias, realiza-se o lançamento do DVD do documentário ‘Palco dos Afectos’, que foi apresentado em 2018, no âmbito das comemorações dos 130 anos do Teatro Municipal.

Apresentação dos 5 micro-autocarros elétricos

No âmbito das comemorações da Semana da Mobilidade, o vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, participa na apresentação pública de cinco micro-autocarros elétricos que, passarão a estar disponíveis num novo circuito da Horários do Funchal, denominado ‘5A – Linha Eco/cidade’.

Iniciativa política - CDS

O CDS dedica esta quinta-feira, a acções de campanha na zona Oeste do Funchal, mais precisamente no quarteirão onde se situa o Centro Comercial Fórum Madeira, privilegiando o contacto directo com as populações e comerciantes.

O candidato e líder do CDS irá prestar declarações à comunicação social às 10h30, na Rua Vale da Ajuda.

Iniciativa política - PTP

O PTP promove uma acção de campanha, pelas 12 horas, junto ao Hospital Central do Funchal.

Iniciativa política – RIR

O RIR estará, esta quinta-feira, na parte da manhã, na freguesia do Monte, junto aos carreiros, acompanhado pelo líder nacional do partido, Tino de Rans. Na parte da tarde, a partir das 14h30 estará no centro de Câmara de Lobos, em contacto com a população, num contacto porta a porta com a população local.

Iniciativa política – PS

A candidatura do PS Madeira às Eleições Regionais da Madeira 2019, liderada por Paulo Cafôfo, terá, pelas 13 horas, um almoço com apoiantes no restaurante ‘Dos Amigos’, na Ponta de Sol.

Iniciativa política - IL

O cabeça-de-lista da Iniciativa Liberal às Eleições Regionais da Madeira, Nuno Morna, irá prestar declarações a propósito da proposta de ‘Mobilidade Marítima’ do partido, amanhã, pelas 12 horas, na entrada do Porto do Funchal.

Iniciativa política - PURP

O PURP através do cabeça-de-lisa, Rafael Macedo, promove uma acção de campanha, pelas 11 horas, em frente ao hospital Dr. Nélio Mendonça.

Iniciativa política - CDU

A CDU organiza um jantar/comício que contará com a participação de Jerónimo de Sousa, secretário geral do PCP, que terá lugar no restaurante da ‘Estalagem da Encumeada’, onde estão previstas intervenções políticas às 20h30.

Iniciativa política – PAN

O PAN promove, a partir das 10 horas, diversas iniciativas de campanhas pelo Funchal, nomeadamente, em São Gonçalo, pelas 10 horas, Monte, pelas 12 horas, e São Roque, pelas 17 horas.

Iniciativa política – PDR

O PDR levará a cabo, a partir das 10 horas, uma acção de campanha, junto ao Centro Náutico de São Lázaro.

Iniciativa política – JPP

O JPP agendou uma conferência de imprensa junto à Igreja Matriz do Caniço, pelas 11 horas, tendo como porta-voz Filipe Sousa.

Iniciativa política – PSD

O PSD/Madeira realiza, esta quinta-feira, na Praça do Povo, no Funchal, o comício final, contando com a presença do presidente do PSD/Madeira, Miguel Albuquerque e com o presidente honorário do partido, Alberto João Jardim.

Antes e depois das intervenções políticas, agendadas pelas 19 horas, a animação musical estará garantida pelo conjunto musical ‘Galáxia’, por Rúben Aguiar e por Miguel Pires.

Roteiro de Animação

Quinta-feira

Estreiam nos cinemas do Funchal a fita de animação ‘Trouble: Aventura na Cidade’, a película de animação ‘Uma Aventura nos Mares’, o filme de ficção científica ‘AD Astra’, a adaptação ao cinema da série de televisão ‘Downton Abbey’ e o drama português ‘A Herdade’.

‘Sunset’ no Fórum Madeira, no piso 2, a partir das 19 horas, com a selecção musical do DJ Ivanhelio.

‘Tapas & Wine’, no Castanheiro Boutique Hotel, das 19h30 às 21h30, no Bar Íris, com buffet de tapas e actuação do trio de jazz composto por Ricardo Dias na viola baixo, Vítor Anjo na guitarra e Paulo Gouveia na bateria.

Nova apresentação do espectáculo ‘It Takes Two - Greatest Duets’, pelas 19h30, no Restaurante Bahia, situado no 4.º andar do Casino da Madeira.

A Cantina El Mexicano, no Centromar, acolhe Noite Especial de Karaoke.

Última festa ‘#Amelhorquintadomundo’ junto à praia no Bar do Henrique, no Porto Santo, com os DJs Sil e Pete Kaboom.