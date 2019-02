Saiba o que consta da agenda desta quarta-feira

Dia da Freguesia do Faial

A secretária regional da Inclusão e Assuntos Sociais, Rita Andrade, estará presente na celebração do Dia da Freguesia do Faial, cuja a sessão solene terá lugar, esta quarta-feira, pelas 19h30, no Salão Paroquial da freguesia.

Inauguração do caminho agrícola em São Jorge

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, inaugura, pelas 17h30, um novo caminho agrícola, em São Jorge, concelho de Santana.

A obra de ‘Construção do Caminho Agrícola dos Castanheiros’ consiste essencialmente na pavimentação de um caminho agrícola com recurso a betão, beneficiando 20 explorações agrícolas, que perfazem globalmente uma área de 3,97 hectares.

Apresentação dos testes rápidos de diagnóstico à hepatite C

O secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, participa, pelas 12 horas, na cerimónia de apresentação dos testes rápidos para o diagnóstico da hepatite C que serão utilizados nas unidades móveis de toxicodependência, com a colaboração da Unidade de Tratamento de Toxicodependência e nos Centros Comunitários da Madeira, com a colaboração da Associação para o Planeamento de Família.

A apresentação terá lugar na sala de conferências do Hospital Dr. Nélio Mendonça.

‘Quarteto de Cordas Atlântico’

Concerto de Música de Câmara, esta quarta-feira, pelas 21h30, no Belmond Reid’s Palace, com o ‘Quarteto de Cordas Atlântico’.

‘In memoriam’

O concerto em memória das vítimas da aluvião de 201, inserido na temporada artística 2019 da Direcção de Serviços de Educação Artística e Multimédia da Direcção Regional de Educação, acontece esta quarta-feira, pelas 20 horas, na Igreja da Nossa Senhora do Carmo, no Funchal.

3.º Encontro Nacional das Cidades Resilientes

O Colégio dos Jesuítas acolhe, pelas 15 horas, a sessão de abertura do 3.º Encontro Nacional das Cidades Resilientes, que decorrerá durante esta semana, no Funchal. O vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, e o diretor Nacional de Planeamento e Emergência da ANPC, José Oliveira, estarão presentes na ocasião.