Saiba o que consta da agenda desta quarta-feira

ALM – sessão plenária

Esta quarta-feira há reunião plenária na Assembleia Legislativa da Madeira, com início marcado para as 9 horas.

Estratégia de adaptação do clima

A Comunidade de Adaptação às Alterações Climáticas da Região Autónoma da Madeira reúne-se esta quarta-feira, a partir das 9h30, no auditório do edifício do Campo da Barca.

Esta estrutura acompanha o desenvolvimento da ‘Estratégia de Adaptação às Alterações Climáticas’, sendo constituída por representantes dos sectores prioritários, sobre a dinamização da responsabilidade da Direcção Regional do Ordenamento do Território e Ambiente.

A secretária regional do Ambiente e Recursos Naturais, Susana Prada, presidirá à sessão de abertura.

Entrega de apoios do IDE

O presidente do Governo Regional estará presente, pelas 10 horas, na cerimónia de entrega de apoios do Instituto do Desenvolvimento Empresarial (IDE) a várias empresas madeirenses, num evento que decorrerá pelas 10 horas, no auditório do IVBAM.

Entrega de diplomas de mérito escolar

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, participa, pelas 11h45, na cerimónia de entrega de troféus e diplomas de ‘Mérito Escolar’ da Escola Básica 123/PE Bartolomeu Perestrelo, que decorrerá no auditório desta escola.

A iniciativa é da escola e a distinção é atribuída em cada ano escolar, sob proposta devidamente fundamentada do conselho de turma, aos alunos que apresentam uma média igual ou superior a 4,8 e, cumulativamente, bom comportamento.

Nesta cerimónia serão entregues prémios a 49 alunos de todos os ciclos e de todos os anos de escolaridade.

Inauguração do Caminho Agrícola da Fajã dos Vimieiros

Esta quarta-feira é inaugurado, pelas 17h30, a obra de beneficiação e pavimentação do Caminho Agrícola da Fajã dos Vimieiros, promovida pelo município de Santana, na freguesia da Ilha. O momento conta com a presença do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque.

O novo caminho tem uma extensão de 435 metros e uma faixa de rodagem com quatro metros de largura.

A obra de ‘Beneficiação e Pavimentação do Caminho Agrícola da Fajã dos Vimieiros’ consiste essencialmente na pavimentação de um caminho agrícola com recurso a betão simplesmente armado com malha eletrossoldada, beneficiando dez explorações agrícolas, que perfazem globalmente uma área de 3,43 hectares.

Pedro Ramos visita Centro de Saúde do Caniço

O secretário regional da Saúde, Pedro Ramos visita, pelas 15h30, o Centro de Saúde do Caniço, no âmbito da disponibilização de uma nova consulta à população do Caniço, que se encontra a funcionar desde o passado dia 25 de fevereiro.

A consulta aberta (consulta complementar) no Centro de Saúde do Caniço, funciona de segunda (14h.00 às 20h:00) a sábado (09h:00 às 13h:00) e surge no sentido de reforçar a resposta do Serviço de Saúde da Região neste concelho por forma a responder às necessidades da população.

Utentes da Casa de Saúde de Câmara Pestana celebram o carnaval

Com o início da época carnavalesca iniciam-se também as actividades e os festejos tão tradicionais desta temporada na Madeira. A Casa de Saúde de Câmara Pestana (CSCP), das Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus, cumpre com rigor a tradição e desafia as suas utentes a participarem nos festejos para celebrar o carnaval.

Esta quarta-feira haverá assim um desfile de carnaval na Casa de Saúde de Câmara Pestana com a participação da quase totalidade das utentes, incluindo as com mobilidade reduzida, inseridas em cinco grupos organizados por áreas de intervenção. Além destes grupos, a Casa receberá alguns utentes de instituições convidadas.

O director da CSCP, Ricardo Gomes, referiu que “estas actividades são uma excelente forma de as nossas utentes estarem integradas na comunidade e de se divertirem com estas brincadeiras tão típicas do carnaval, como os desfiles e as máscaras. Além disso, chamamos grupos de fora com o objectivo de promover o convívio e a sociabilidade das nossas pessoas assistidas”.