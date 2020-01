Saiba o que consta da agenda desta quarta-feira, 8 de Janeiro

- A Assembleia Legislativa Regional volta a reunir-se para mais uma sessão Plenária. Os deputados iniciam os trabalhos às 9 horas.

Mais tarde, pelas 11 horas, será instalada a Comissão Eventual para o Aprofundamento da Autonomia e Reforma do Sistema Político.

- O Secretário Regional de Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, vai estar presente às 11 horas, no auditório do Arquivo Regional e Biblioteca Pública da Madeira, para a assinatura do auto de doação do coleccionador madeirense Jorge Sumares. Bibliófilo confesso, Jorge Sumares constituiu, ao longo da sua existência, uma biblioteca extensa e diversificada, onde se destacam os clássicos da literatura portuguesa, a par de livros de autores estrangeiros que lhe chegavam por via clandestina.

- O Salão Nobre dos Paços do Concelho do Funchal recebe, às 11 horas, a conferência de apresentação da Liga Solidária 2020, uma iniciativa conjunta entre a CRIAMAR, a Escola Desportiva Mais – Salesianos Funchal e a Escola Futebol João Inácio, com o apoio das Juntas de Freguesia de São Martinho, São Gonçalo e Santa Maria Maior, e da Câmara Municipal do Funchal.

- O Teatro Municipal Baltazar Dias recebe às 18 horas, mais uma sessão das Conferências do Teatro, Madeira de A a Z. As conferências estarão a cargo do Dr. Paulo Perneta que vem nos falar sobre a Heráldica Madeirense , e do Dr. Laureano Macedo que traz o tema Arquivos Deslocados? O Caso da Madeira.

- O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, presidirá, pelas 15 horas, no salão nobre do Governo Regional, à cerimónia de apresentação do Livro: Madeira + Saúde - Nas Linhas do Tempo. A obra contou com a colaboração de 35 profissionais da área da saúde, entre médicos, enfermeiros e assistentes operacionais, no activo e outros que estiveram relacionados com a criação e implementação de alguns serviços clínicos no SESARAM.

- A Universidade da Madeira, através da Escola Superior de Tecnologias e Gestão, e a Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil assinam às 11h30, um protocolo de cooperação para a realização de um Curso Técnico Superior Profissional de Protecção Civil na Madeira, já no ano lectivo 2020/2021.

O protocolo será assinado no Edifício da Reitoria da Universidade da Madeira, na sala do Pátio I, ao Colégio dos Jesuítas pelo Reitor da Universidade da Madeira, Prof. Doutor José Carmo, e pelo Secretário Regional da Saúde e Protecção Civil, Dr. Pedro Ramos.