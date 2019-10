Saiba o consta da agenda desta quinta-feira, dia 24 de Outubro

IV Encontro Cultura Acessível

Às 09h30, realiza-se a sessão de abertura do ‘IV Encontro Cultura Acessível’, no Teatro Baltazar Dias.

Reunião de Câmara

Pelas 13 horas, acontece a Reunião de Câmara, no salão nobre dos Paços do Concelho do Funchal.

Sessões de informação projecto SMILE

Às 13 horas, a ACIF-CCIM recebe as sessões de informação do projecto SMILE (Smart Island Energy Systems). A iniciativa acontece na Rua dos Aranhas.

Prémio Municipal Maria Aurora

O átrio da Câmara Municipal do Funchal recebe, pelas 17h30, a iniciativa referente ao Prémio Municipal Maria Aurora, no âmbito do Dia Municipal para a Igualdade. O evento irá contar com a presença de Miguel Silva Gouveia, presidente da autarquia funchalense.

Abertura da Cidade do Empreendedor

Também às 17h30, acontece a abertura da Cidade do Empreendedor, no Madeira Tecnopolo. Estarão presentes o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, e o secretário regional da Economia, Rui Barreto.

Dia do Exército

Já, pelas 18 horas, realiza-se as comemorações do Dia do Exército, no Palácio de São Lourenço. A iniciativa contará com a presença da Banda Militar da Madeira.

Aniversário natalício da Madre Virgínia Brites da Paixão

Às 19 horas, ocorre o aniversário natalício da Madre Virgínia Brites da Paixão, no Mosteiro de Santo António, Lombo dos Aguiares.

CDU no Porto Santo

A CDU realiza, no Porto Santo, uma iniciativa política regional sobre o aeroporto daquela ilha e os obstáculos ao desenvolvimento regional. As declarações serão proferidas pelo deputado Edgar Silva, pelas 15h30, no aeroporto do Porto Santo.

Instalação das Comissões Especializadas Permanentes

A Assembleia Legislativa da Madeira (ALM) procede à instalação das Comissões Especializadas Permanentes, pelas 10 horas.

Festival de Órgão da Madeira

Prossegue, pelas 21h30, o Festival de Órgão da Madeira, na Igreja de S. João Evangelista (Colégio), no Funchal. O concerto será protagonizado por António Esteireiro, intitulado ‘O Órgão no Século XXI’.

Concerto da Banda Militar da Madeira

O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, assiste ao concerto da Banda Militar da Madeira, integrado nas comemorações do Dia do Exército, que se realiza, pelas 18h30, no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira.