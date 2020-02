Rui Barreto participa quarta-feira no demo-day do Madeira Startup Retreat

O Secretário Regional de Economia, Rui Barreto, participa, amanhã, 19 de Fevereiro, no demo-day do Madeira Stratup Retreat, um programa de aceleração internacional desenvolvido pela Startup Madeira e pelo Turismo de Portugal, em parceria com a NOVA SBE, a decorrer desde o dia 13 de Janeiro até ao dia 21 de Fevereiro no Colégio dos Jesuítas.

Nesta 3ª edição do Madeira Startup Retreat marcada para as 15h30, no Museu Casa da Luz, no Funchal, encontram-se a participar 11 empresas internacionais, somando um total de 44 inscrições, com o número recorde de 28 países envolvidos.

Local Cave (Brasil); Localie (Holanda); Oveit (Roménia); Pelagic Dive Travel (Austrália); Qwixi (Letónia); Sally Road Trips (Reino Unido); SnowPass (Portugal); SpotAR (Alemanha); Tell The Hotel (Suíça); Wanda Maps (EUA); YouTravel.me (Rússia) são as stratups participantes nesta 3.ª edição que tem como suplentes a RipATrip (Portugal); Siliconbali (Portugal); Simbound Game (Roménia) e Youcheck.in (Brasil).

O programa, cujo idioma oficial é o inglês, foi estruturado por temáticas e incluiu oito workshops, sessões de mentoria, palestras, um sprint e um demo-day.

Os empresas incubadas actuam na área do turismo e do lazer e exploram novos nichos de mercado, num destino de referência no turismo mundial como é a Madeira.

Durante o encontro, além de trabalharem nos seus produtos e serviços, estes empreendedores tiveram oportunidade de explorar a Madeira e beneficiar dos momentos lúdicos e de lazer, acompanhados por cinco ‘local hosts’ madeirenses.

Recorde-se que, desde a 1.ª edição, em 2018, este programa já reuniu na Região um total de 29 stratups internacionais, 40 mentores, 93 empreendedores, representando mais de 15 nacionalidades.