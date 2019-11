Rui Barreto lamenta agravamento fiscal por parte da Câmara do Funchal

Foi perante uma sala cheia de empresários, na cerimónia de entrega dos pagamentos de candidaturas ao IDE, que, esta manhã, o Secretário Regional da Economia fez críticas “a uma autarquia que em sentido inverso [ao do Governo] quer agravar os impostos sobre as empresas e sobre os empresários”, referindo-se à Câmara Municipal do Funchal. Rui Barreto considerou ser este um “caminho errado”, sobretudo quando, disse, “o Governo quer tornar a Região na região do país com a mais baixa taxa de fiscalidade não faz sentido que uma autarquia agrave os impostos de forma muito significativa para as empresas”.

E para essa mais baixa fiscalidade, exemplificou, têm contribuído a redução da taxa de IRC para as pequenas e médias empresas regionais, bem como a redução progressiva da taxa geral nos próximos quatro anos de governação.

Refira-se que esta cerimónia, que decorreu no museu ‘Casa da Luz’ e contou com a presença do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, e do presidente do IDE, Jorge Faria, serviu para divulgar o pagamento de 2,62 milhões de euros por parte do IDE, com a comparticipação comunitária a ser de 2,23 milhões de euros. Em causa estão 89 projectos, dos quais 83 foram candidatos ao Sistema de Incentivos de apoio ao Funcionamento, que representam 1,9 milhões de euros. Os restantes seis projectos são referentes ao Sistema de Incentivos de apoio ao Investimento, orçados em 714 mil euros, repartidos pelo ‘Valorizar 2020’, ‘Empreender 2020’ e ‘PROCiência’.