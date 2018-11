Rui Barreto diz que os madeirenses poderiam “pagar muito menos pelos combustíveis”

O líder do CDS-PP diz que os combustíveis na, Madeira, podem baixar de preço e não se deixa “iludir pelo discurso do PSD e do governo regional”. Rui Barreto garante que há margem para descer 9 cêntimos/litro na gasolina e 11 cêntimos no gasóleo. “Desde o Plano de Ajustamento, em 2012, a Madeira aplicou aos madeirenses uma taxa adicional de 15% sobre o preço dos combustíveis”, afirmou o dirigente do CDS, numa acção política que decorreu, hoje, numa bomba de gasolina do Funchal.

“Os madeirenses pagam mais pelos combustíveis do que deviam pagar. Acontece que o preço do petróleo tem vindo a baixar nos mercados internacionais e isso não se tem reflectido no preço dos combustíveis”, afirma.

O governo regional insiste que o preço dos combustíveis na Madeira é mais barato, mas Rui Barreto entende que o executivo não quer é abdicar de uma parte da receita fiscal gerada pelos combustíveis e revela contas diferentes. “A gasolina e o gasóleo só estão mais baixos atendendo exclusivamente ao facto de o governo regional não ter introduzido a contribuição para o sector rodoviário, caso contrário o preço seria superior”, explica.

Rui Barreto abasteceu o carr numa estação de serviço na Estrada da Liberdade, foi pagar e mostrou a factura. “Acabei de abastecer 50 litros de gasóleo e se o preço fosse 11 cêntimos mais baixo, eu teria poupado 5,5 euros. Se uma família fizer dois abastecimentos por mês poupa 11 euros, o que dá 132 euros por ano”, explicou.