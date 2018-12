Roteiro do Emprego’18 ‘desloca-se’ ao concelho de Santa Cruz

Depois de já ter percorrido 9 dos onze concelhos da região, o Roteiro do Emprego’18, promovido pelo Governo Regional, através do Instituto de Emprego da Madeira, estará no concelho de Santa Cruz, no dia 6 de Dezembro, quinta-feira, mais precisamente, no Centro Paroquial de Santa Cruz.

A secretária regional da Inclusão e Assuntos Sociais, Rita. Andrade, estará presente na sessão de abertura, agendada para as 10 horas.

O Governo Regional pretende, deste modo, dar continuidade à forte aposta em integrar desempregados no mercado de trabalho, bem como, convidar à reflexão conjunta sobre questões relacionadas com a empregabilidade e com o mercado de trabalho. Também, e não menos importante, serão abordadas questões pessoais que dificultam e desaceleram o processo de (re)integração no mercado de trabalho, sendo absolutamente necessário reverter essa situação através do fomento da autoestima, da motivação e da proatividade.

Em suma, todo um conjunto de iniciativas que convidam à mudança, de preferência rápida e duradoira, e muito possivelmente a uma ou várias oportunidades de emprego na medida em que novos projectos podem ser responsáveis pela criação de emprego do seu próprio promotor, mas, também, de outros.