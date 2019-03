Roberto Silva é o novo presidente da JP-Machico

Este sábado, dia 2 de Março, foi eleita a nova Comissão Política Concelhia da Juventude Popular de Machico liderada pelo economista Roberto Silva. Na eleição que decorreu entre as 16h30 e as 18h30, no Old Rock Café, foi também eleita a nova Mesa do Plenário Concelhio e os delegados representantes de Machico no Conselho Regional da JP Madeira.

Roberto Silva volta a desempenhar um cargo que conhece bem, visto que já foi presidente desta concelhia entre 2015 e 2017. À comunicação social, o novo presidente eleito da Concelhia afirma que “mais importante do que fazer promessas, é mostrar trabalho feito” e nesse sentido “mostra-se fortemente empenhado em contribuir para apoiar os jovens do seu concelho”.

Roberto Silva é licenciado em Economia e desempenha funções na área da contabilidade. Foi vogal da Assembleia de Freguesia do Caniçal entre 2013 e 2017 e candidato à Assembleia da República pelas listas do CDS-PP Madeira em 2015. É ainda membro do grupo de trabalho que está a elaborar o Programa de Governo do CDS-PP Madeira na área da Economia do Mar.

Nesta eleição, foi ainda eleito como Presidente da Mesa do Plenário Concelhio Manuel Nunes e como delegados representantes de Machico no Conselho Regional da JP Madeira: Susana Silva, Válter Fidalgo e Paulo Spínola.