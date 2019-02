Rita Andrade no encerramento da 2ª edição da ‘Oficina do Empreendedor Social’

Realiza-se amanhã, pelas 17 horas, no Colégio dos Jesuítas, o encerramento da 2.ª edição do programa ‘Oficina do Empreendedor Social’, uma iniciativa da Startup Madeira, Vice-Presidência do Governo Regional e Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos Sociais.

Este projecto, sem custos para os participantes, considerado de excelência na área do empreendedorismo social, contou com 25 participantes e destinou-se a actuais e potenciais empreendedores sociais que têm como objectivo desenvolver e aprofundar as suas capacidades e competências, com vista à concretização de projectos de intervenção social.

O Governo Regional pretende, deste modo, dar maior visibilidade a projectos ligados ao terceiro sector, constituído por organizações sem fins lucrativos e não governamentais, de forma a estimular o crescimento da economia social e a criação de novos postos de trabalho.