Rita Andrade foi até ao Faial parabenizar os 469 anos da freguesia

Em dia de aniversário da freguesia do Faial, que assinalou ontem os seus 469 anos de existência, a secretária regional da Inclusão e Assuntos Sociais, Rita Andrade, evidenciou, numa deslocação ao Norte da ilha, a “especial” atenção conferida pelo Governo Regional por quem ali reside, traduzindo essa preocupação em números e acções.

Para além do investimento nas melhorias de infra-estruturas, nos sistemas de abastecimento e de drenagem ou nos sistemas de regadio da Águas e Resíduos da Madeira, Rita Andrade anunciou que a Sociedade de Desenvolvimento da Madeira irá conceder a Zona de Lazer do Faial, onde se inclui o Patinódromo, a uma entidade desportiva local “que tem contribuído activamente na dinamização do espaço sobretudo ao nível da patinagem de velocidade”, avançando assim que a pista será “homologada para provas do mundial” num futuro próximo.

Além disso, a secretária manifestou a vontade do Governo Regional em “realizar obras de conservação e beneficiação no Serviço Local e Centro de Convívio do Faial, no valor aproximado a 25 mil euros” e destacou que “a nível das políticas de emprego” o Governo Regional, através do Instituto de Emprego da Madeira, “já investiu desde 2015 na freguesia do Faial mais de 182 mil euros”, sendo que, “desde Dezembro de 2015 até Janeiro de 2019 há a destacar uma variação de -22% no número de desempregos do Faial”.

“O ano passado, a Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos Sociais apoiou a Casa do Povo do Faial com quase 20 mil euros. E este ano vamos continuar a fazê-lo”, adiantou ainda Rita Andrade.