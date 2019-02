Rita Andrade abre conferência promovida pela Delegação Regional da Madeira da Ordem dos Psicólogos

A Delegação Regional da Madeira da Ordem dos Psicólogos Portugueses dinamiza, na próxima segunda-feira, dia 25 de Fevereiro, no Hotel The Vine, na Sala Calhau, a conferência ‘Construir a Carreira no mundo contemporâneo: implicações para as práticas em educação, saúde e na comunidade’.

Serão debatidas questões como empregabilidade e os serviços que os psicólogos prestam no domínio da construção da carreira e da vida nos diferentes contextos, bem como a empregabilidade dos próprios psicólogos, quer numa fase inicial da carreira, quer ao longo da vida.

Neste sentido, a secretária regional da Inclusão e Assuntos Sociais, Rita Andrade, estará presente na sessão de abertura, agendada para as 09h30, na qual o Bastonário da Ordem dos Psicólogos Portugueses, Francisco Miranda Rodrigues, também estará presente.