Revolta na Saúde da Madeira

Bom dia ilustres leitoras e leitores. Na edição do DIÁRIO desta quinta-feira saiba que a ‘Revolta na Saúde’ marcou profundamente o dia de ontem depois de uma reportagem emitida pela TVI que apontou para alegadas ‘trafulhices’ no serviço de Medicina Nuclear do SESARAM.

Já corre um abaixo-assinado, subscrito por 99 médicos contra a má gestão dos centros de saúde, denunciando o que os clínicos consideram ser um conjunto de ilegalidades, violações de leis laborais e problemas no atendimento dos utentes. O documento foi entregue ao vice-presidente do Governo num dia em que a controvérsia na Medicina Nuclear não fez cair o secretário regional, Pedro Ramos.

Em destaque nesta edição confira também que dos 373 veículos oficiais do Governo Regional, só 1% são eléctricos, sendo os restantes movidos a gasóleo; que em termos turísticos os italianos regressam em força, ao Porto Santo, em Abril; consolidar as escarpas da Região custa milhões todos os anos ao erário madeirense; e ainda centenas disseram adeus à vítima da escarpa da Calheta, Carina Marlene.

