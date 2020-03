Reunião da Comissão de Protecção Civil Municipal sobre coronavírus no Porto Santo

Decorreu, esta manhã, uma reunião de carácter excepcional da Comissão de Protecção Civil Municipal, a propósito do plano de contingência para infecções emergentes do município do Porto Santo, que contou com a presenças das diversas autoridades locais, nomeadamente com o representante da autoridade regional de Saúde, (Delegado de Saúde), Centro de Saúde, forças de segurança, PSP, GNR, Autoridade Marítima, Segurança Social, vice-presidência do GRM, Bombeiros Voluntários, Junta de Freguesia, ARM e Polícia Florestal, entre outras.

Foram prestados diversos esclarecimentos adicionais, no âmbito de infecções urgentes, no caso, o COVID-19, à Comissão de Proteção Civil Municipal e ao executivo da câmara, bem como os cuidados de saúde e de prevenção primários que devem ser tomados nas entidades públicas e por todo o público em geral.

A implementação dum plano de contingência nas entidades públicas, de acordo com o despacho 2836-A/2020 da DGS, será recomendável, nesta fase e uma boa prática a instituir.

A Câmara Municipal, que tem acompanhado esta situação com muita atenção, refere que os cuidados de saúde e de prevenção que têm sido amplamente divulgados pelas Autoridades de Saúde regionais e nacionais, foram divulgados pelos canais ao dispor da autarquia, quer aos funcionários do município, quer a todos os munícipes.